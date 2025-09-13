Es tendencia:
El gol de Nico González en su debut con Atlético Madrid vs. Villareal

El delantero argentino firmó una carta de presentación de lujo con un cabezazo que hizo delirar al público colchonero.

Por Bruno Carbajo

Nico González debutó con gol en Atlético Madrid.
Un debut inmejorable fue el que tuvo Nicolás González en su debut con Atlético de Madrid. Tras regresar de la Selección Argentina, Diego Simeone apostó por su titularidad en su primera aparición como Colchonero. Y al delantero no le pesó la responsabilidad: convirtió un cabezazo furioso que permitió sentenciar la victoria 2-0 en el Wanda Metropolitano.

A los 51 minutos, el extremo finiquitó un contraataque formidable. Marcos Llorente recuperó en mitad de cancha, desbordó por la banda derecha a pura velocidad y, antes de llegar a la línea de fondo, envió un preciso centro al área que González se encargó de conectar de cabeza. Apareció en soledad por izquierda, luego de acompañar el ataque y sorprender a la defensa del Submarino con su aparición como referencia de ataque.

Con su tanto, el Atleti amplió la ventaja que supo conseguir durante los primeros minutos de partido, cuando aprovechó una desatención defensiva de Villareal y Pablo Barrios abrió el marcador con asistencia de Julián Álvarez, quien fue titular al igual que Giuliano Simeone. Thiago Almada, por su parte, no formó parte de la convocatoria debido a la lesión muscular que sufrió con la Selección Argentina.

Con este resultado, el conjunto del Cholo Simeone consiguió su primera victoria en liga y le puso fin a flojo inicio de temporada, compuesto de un empate y dos derrotas. Así, acumula cinco puntos de 12 posibles y escaló a la novena posición de la tabla, a siete unidades del líder Real Madrid.

