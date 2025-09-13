Es tendencia:
Escándalo en España: Real Madrid explotó por el arbitraje y elevará un reclamo a la FIFA

El Merengue venció a la Real Sociedad pero dos decisiones polémicas le jugaron en contra y decidió preparar un informe ante el ente rector del fútbol mundial.

Por Bruno Carbajo

Real Madrid, enfurecido con el arbitraje español.
Real Madrid, enfurecido con el arbitraje español.

Ganó, pero no festejó. Real Madrid se impuso 2-1 a la Real Sociedad en San Sebastián, pero la alegría por el triunfo se vio opacada por la indignación. En el club blanco explotaron contra el arbitraje de Jesús Gil Manzano tras quedarse con un hombre menos en el primer tiempo. Y, lejos de quedarse de brazos cruzados y dejar la polémica en palabras, irán a fondo en su respuesta: ya preparan un dossier arbitral para elevar directamente a la FIFA.

La mecha entre la Casa Blanca y los colegiados volvió a encenderse en Anoeta. El Madrid se quedó con diez jugadores en el primer tiempo tras la expulsión de Dean Huijsen, una acción que fue duramente protestada y que dejó a los de Xabi Alonso en inferioridad numérica. A eso se sumó un gol anulado a Kylian Mbappé por fuera de juego, lo que terminó de desatar la bronca en el Madrid.

La reacción no tardó en llegar desde los propios medios del club. En Real Madrid TV calificaron el arbitraje como un “escándalo” y denunciaron que el encuentro estuvo condicionado por las decisiones arbitrales. “Es una lástima que tengamos que hablar de este escándalo y no del partidazo de Mbappé o de los 150 partidos de Tchoumeni”, expresaron con dureza en la transmisión oficial.

Pero el enojo no quedó solo en un análisis televisivo. Según confirmó el canal, el Real Madrid está preparando un informe detallado con las decisiones polémicas no solo de las primeras cuatro jornadas de esta temporada, sino también de la pasada. Su destino serán las oficinas de la FIFA para exigir que setome nota de lo que está sucediendo a nivel arbitralen España.

Xabi Alonso, en sintonía con la institución

No quiero hacer mono tema en la rueda de prensa de la expulsión. Ya he dicho mi opinión, era amarilla y no roja. Ha condicionado el partido“, sentenció el propio Xabi Alonso, siendo la primera voz oficial de la institución en salir con los tapones de punta. Y agregó: “Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido“.

Igualmente, el mayor momento de furia del entrenador se vio en pleno campo de juego, cuando al darse cuenta de la expulsión de Huijsen, estalló contra el cuarto árbitro: “Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal ¿No habéis visto que Militao está al lado? Está a cinco metros de la jugada”.

Xabi Alonso explotó al quedarse con un hombre menos en Anoeta (Getty Images).

Xabi Alonso explotó al quedarse con un hombre menos en Anoeta (Getty Images).

La iniciativa refleja que la guerra entre el Madrid y el estamento arbitral, que parecía haberse enfriado tras la temporada pasada, está lejos de una tregua. Inmediatamente vuelven a florecer viejos fantasmas, como cuando en abril el club amenazó con no jugar la final de la Copa del Rey contra Barcelona por su disconformidad con la terna arbitral. Ahora los blancos le dieron paso a una nueva batalla al considerar que los fallos en contra no cesan, con la particularidad de que aspiran a conseguir el respaldo de la casa madre del deporte rey.

Bruno Carbajo

