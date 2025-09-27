El golazo de cabeza de Lautaro Martínez en Inter vs. Cagliari por la Serie A

Se hizo esperar, pero finalmente Lautaro Martínez volvió a reencontrarse con el gol en la Serie A. El delantero argentino rompió su sequía y abrió el marcador para el Inter en la visita a Cagliari, por la quinta jornada del campeonato italiano.

El tanto llegó temprano, a los 9 minutos del partido, cuando tras una buena jugada colectiva del Nerazzurro, Carlos Augusto envió un preciso centro al segundo palo. Allí apareció el Toro con un frentazo impecable que cruzó al arquero y decretó el 1-0 parcial, desatando el festejo junto a sus compañeros.

Así, el capitán volvió a inflar las redes tras varias fechas sin poder convertir: no lo hacía desde la primera jornada, en la goleada 5-0 frente al Torino en el Giuseppe Meazza. De esta manera, Lautaro se sacó la espina y volvió a ratificarse como la carta goleadora del equipo junto a Marcus Thuram, que lleva cinco tantos en la temporada

Con esta conquista, el Inter alcanzó las nueve unidades en el torneo y se acomodó en la quinta posición de la tabla, en un arranque de temporada irregular con dos triunfos y dos derrotas previas. En caso de sostener el resultado, el conjunto de Milán quedará a tres puntos del líder Napoli, que mantiene puntaje ideal con un partido menos.

