Mientras PSG lo sigue de cerca, Atlético de Madrid le hizo un regalo de 64mil euros a Julián Alvarez

Debido al buen inicio de temporada que tuvo con Atlético de Madrid, Julián Alvarez volvió a estar en el ojo de los equipos más importantes de Europa. Luego de ser descartado por Barcelona debido a que no lo puede fichar, PSG, el último campeón de la Champions League, lo tiene en carpeta.

En medio de este posible interés del elenco francés de cara al mercado de pases invernal que se llevará a cabo durante enero, desde el Colchonero le hicieron un regalo valuado en 64 mil euros, con el objetivo de mimarlo al argentino, quien es una de las figuras más importantes para el equipo de Simeone.

Es que, en sus redes sociales, Atlético de Madrid mostró un video en el que cada jugador del plantel recibió el mismo regalo: una camioneta IONIQ 5N de Hyundai, uno de los sponsors que tiene el elenco español, y que tuvo este gesto con todos los futbolistas profesionales del club.

Dentro de este video que compartió el Colchonero, se ve la reacción de algunos de los jugadores que recibieron su regalo, y también mostraron detalles de cómo es por dentro este auto 0 kilómetro que tendrán para manejarse por la ciudad e ir a los entrenamientos en el predio de la institución.

Afirman que PSG quiere a Julián Alvarez

El medio Sky Sports afirmó que Luis Enrique busca un delantero para reforzar el ataque del PSG, y en este sentido, el delantero argentino de 25 años es quien deslumbra al entrenador español, por lo que el elenco francés podría realizar una oferta formal para ficharlo en el próximo mercado de pases.

Esta búsqueda se debe al perfil que tiene el ex River, ya que se caracteriza por su voracidad a la hora de presionar, algo que le pide Luis Enrique a sus jugadores, y además tiene el buen pie para juntarse con los otros atacantes del equipo, como Ousmane Dembélé o Desiré Doué.

Cabe destacar que el argentino tiene una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones, una cifra alta para el elenco francés, por lo que tendría que sentarse a negociar con sus pares del Atlético de Madrid y así llegar a un acuerdo en caso de querer fichar al futbolista.

