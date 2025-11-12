Un informe reveló cuáles son los 50 jugadores que más dinero deberían percibir: el salario de privilegio de Julián Álvarez y la llamativa ausencia de Lionel Messi

Desde hace algunos años, los salarios de los futbolistas es algo que genera una gran repercusión entre los hinchas, empresarios y también en los propios clubes, ya que han sido varios de estos últimos que perjudicaron seriamente sus finanzas por incorporar a las mejores estrellas del planeta, o que malgastaran el dinero.
Así fue como la economía de FC Barcelona se fue al tacho y Lionel Messi tuvo que emigrar hacia Paris Saint-Germain con el pase en su poder sin tener la chance de renovar su contrato para quedarse con un salario inferior. Pero ahora, su ingreso es totalmente diferente a lo que ocurría hace varios años, sobre todo por una cuestión etaria.
Durante las últimas horas, desde el Observatorio de Fútbol del CIES, grupo de investigación que se especializa en el análisis estadístico del fútbol, presentaron un estudio en el que se indica el salario que deberían percibir los mejores 100 futbolistas del mundo en función del tiempo de juego, nivel deportivo y la tasa de partidos como titulares. Y si bien no aparece el rosarino, entre los primeros 50 aparecen cuatro argentinos: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister.
El listado está encabezado por Kylian Mbappé, quien obtendría un salario bruto anual estimado de 22.8 millones de euros, solo en la parte fija. De hecho, desde el grupo de investigación explican que “esta cantidad es un 40% inferior a la recibida, debido a que Real Madrid no tuvo que pagar traspaso cuando se incorporó al equipo en el verano de 2024, así como al efecto superestrella que permite a los jugadores estrella monetizar su estatus más allá de su rendimiento deportivo”.
Julián Álvarez, líder de Atlético de Madrid.
En cuanto a los futbolistas argentinos mencionados anteriormente, la Araña está ubicada en la séptima posición con 16.9 millones, mientras que el Toro un escalón por debajo con 16.7 millones. En cuanto al Cholito Simeone se encuentra en la 36° ubicación con 13.3 millones, y el mediocampista de Liverpool en el puesto 44° con un total de 12.5 millones de la moneda europea.
ver también
Mientras se define el futuro de Julián Álvarez, el argentino que Atlético de Madrid busca tener hasta 2030
ver también
Gustav Salvestrini puso a Riquelme por encima de Messi: ＂Es un símbolo comparable con Perón”
Los 50 jugadores que más dinero deberían ganar, según CIES
|#
|Jugador
|Club (País)
|Minutos
|Nivel
|% Titular
|Edad
|Posición
|Rendimiento
|1
|Kylian Mbappé
|Real Madrid (ESP)
|5 410
|1.099
|92%
|26.8
|Centre forward
|22.8
|2
|Mohamed Salah
|Liverpool FC (ENG)
|4 869
|1.095
|96%
|33.4
|Winger
|17.9
|3
|Jude Bellingham
|Real Madrid (ESP)
|4 662
|1.093
|87%
|22.3
|Att. midfielder
|17.5
|4
|João Neves
|Paris St-Germain (FRA)
|4 088
|1.048
|85%
|21.1
|Def. Midfielder
|17.3
|5
|Dominik Szoboszlai
|Liverpool FC (ENG)
|4 506
|1.090
|88%
|25.0
|Att. midfielder
|17.1
|6
|Ousmane Dembélé
|Paris St-Germain (FRA)
|3 385
|1.055
|69%
|28.4
|Centre forward
|16.9
|7
|Julián Álvarez
|Atlético Madrid (ESP)
|4 791
|1.063
|91%
|25.7
|Centre forward
|16.9
|8
|Lautaro Martínez
|FC Inter (ITA)
|4 504
|1.065
|92%
|28.2
|Centre forward
|16.7
|9
|Lamine Yamal
|FC Barcelona (ESP)
|4 560
|1.091
|93%
|18.3
|Winger
|16.7
|10
|Vinícius Júnior
|Real Madrid (ESP)
|4 916
|1.089
|85%
|25.3
|Winger
|16.2
|11
|Khvicha Kvaratskhelia
|Paris St-Germain (FRA)
|4 021
|1.031
|84%
|24.7
|Winger
|16.2
|12
|Marcus Thuram
|FC Inter (ITA)
|3 350
|1.081
|82%
|28.2
|Centre forward
|16.0
|13
|Luis Díaz
|Bayern München (GER)
|4 507
|1.088
|87%
|28.8
|Winger
|15.7
|14
|Harry Kane
|Bayern München (GER)
|4 756
|1.053
|90%
|32.2
|Centre forward
|15.7
|15
|Cody Gakpo
|Liverpool FC (ENG)
|3 791
|1.099
|81%
|26.5
|Winger
|15.5
|16
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid (ESP)
|5 217
|1.099
|97%
|25.7
|Def. Midfielder
|15.3
|17
|Bradley Barcola
|Paris St-Germain (FRA)
|4 306
|1.039
|69%
|23.1
|Winger
|15.3
|18
|Raphinha Belloli
|FC Barcelona (ESP)
|4 470
|1.081
|91%
|28.9
|Winger
|15.3
|19
|Erling Haaland
|Manchester City (ENG)
|4 679
|1.046
|95%
|25.3
|Centre forward
|15.2
|20
|Ryan Gravenberch
|Liverpool FC (ENG)
|4 312
|1.107
|98%
|23.4
|Def. Midfielder
|15.1
|21
|Désiré Doué
|Paris St-Germain (FRA)
|3 925
|1.034
|71%
|20.4
|Winger
|14.9
|22
|Thibaut Courtois
|Real Madrid (ESP)
|5 400
|1.096
|100%
|33.5
|Goalkeeper
|14.8
|23
|Federico Valverde
|Real Madrid (ESP)
|5 729
|1.089
|93%
|27.3
|Def. Midfielder
|14.7
|24
|David Raya
|Arsenal FC (ENG)
|5 040
|1.098
|100%
|30.1
|Goalkeeper
|14.6
|25
|Martin Ødegaard
|Arsenal FC (ENG)
|3 951
|1.077
|84%
|26.9
|Att. midfielder
|14.6
|26
|Florian Wirtz
|Liverpool FC (ENG)
|3 878
|1.080
|81%
|22.5
|Att. midfielder
|14.6
|27
|Vitinha Ferreira
|Paris St-Germain (FRA)
|5 523
|1.043
|81%
|25.7
|Def. Midfielder
|14.5
|28
|Antoine Griezmann
|Atlético Madrid (ESP)
|3 208
|1.080
|67%
|34.6
|Centre forward
|14.5
|29
|Bernardo Silva
|Manchester City (ENG)
|4 564
|1.066
|85%
|31.2
|Att. midfielder
|14.4
|30
|Robert Lewandowski
|FC Barcelona (ESP)
|3 569
|1.066
|77%
|37.2
|Centre forward
|14.4
|31
|Virgil van Dijk
|Liverpool FC (ENG)
|5 307
|1.106
|100%
|34.3
|Centre back
|14.2
|32
|Pedri González
|FC Barcelona (ESP)
|5 367
|1.082
|96%
|22.9
|Def. Midfielder
|13.8
|33
|Michael Olise
|Bayern München (GER)
|4 798
|1.065
|83%
|23.9
|Winger
|13.6
|34
|Mikel Merino
|Arsenal FC (ENG)
|3 516
|1.087
|63%
|29.3
|Att. midfielder
|13.4
|35
|Ibrahima Konaté
|Liverpool FC (ENG)
|3 963
|1.116
|98%
|26.4
|Centre back
|13.4
|36
|Giuliano Simeone
|Atlético Madrid (ESP)
|4 214
|1.067
|86%
|22.8
|Winger
|13.3
|37
|Alisson Becker
|Liverpool FC (ENG)
|3 644
|1.102
|100%
|33.1
|Goalkeeper
|13.3
|38
|Kang-In Lee
|Paris St-Germain (FRA)
|2 959
|0.994
|53%
|24.7
|Att. midfielder
|13.2
|39
|Fabián Ruiz
|Paris St-Germain (FRA)
|4 326
|1.052
|78%
|29.6
|Def. Midfielder
|13.0
|40
|Rodrygo Goes
|Real Madrid (ESP)
|3 130
|1.095
|66%
|24.8
|Winger
|13.0
|41
|Gabriel Martinelli
|Arsenal FC (ENG)
|3 329
|1.088
|69%
|24.3
|Winger
|12.9
|42
|Yann Sommer
|FC Inter (ITA)
|4 590
|1.084
|100%
|36.9
|Goalkeeper
|12.8
|43
|Willian Pacho
|Paris St-Germain (FRA)
|5 141
|1.028
|88%
|24.0
|Centre back
|12.6
|44
|Alexis Mac Allister
|Liverpool FC (ENG)
|3 804
|1.101
|78%
|26.8
|Def. Midfielder
|12.5
|45
|Wojciech Szczęsny
|FC Barcelona (ESP)
|3 296
|1.098
|100%
|35.2
|Goalkeeper
|12.4
|46
|Benjamin Šeško
|Manchester United (ENG)
|3 681
|1.068
|77%
|22.1
|Centre forward
|12.3
|47
|Declan Rice
|Arsenal FC (ENG)
|4 716
|1.079
|96%
|26.9
|Def. Midfielder
|12.2
|48
|Eduardo Camavinga
|Real Madrid (ESP)
|4 058
|1.072
|88%
|23.3
|Def. Midfielder
|12.1
|49
|Jamal Musiala
|Bayern München (GER)
|3 414
|1.059
|79%
|22.3
|Att. midfielder
|12.1
|50
|Kevin De Bruyne
|Manchester City (ENG)
|3 087
|1.063
|71%
|34.6
|Att. midfielder
|12.0
DATOS CLAVES
- Kylian Mbappé encabeza la lista CIES con 22.8 millones de euros de salario bruto anual.
- Julián Álvarez está en el puesto 7° del CIES con 16.9 millones de euros anuales.
- Lautaro Martínez (€16.7M), Giuliano Simeone (€13.3M) y Alexis Mac Allister (€12.5M) están entre los 50 mejores. El que no figura es Lionel Messi.