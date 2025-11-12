Es tendencia:
Un informe reveló cuáles son los 50 jugadores que más dinero deberían percibir: el salario de privilegio de Julián Álvarez y la llamativa ausencia de Lionel Messi

Desde la CIES realizaron un informe que llamó poderosamente la atención de todo el mundo respecto a los salarios de los futbolistas

Por Julián Mazzara

Desde hace algunos años, los salarios de los futbolistas es algo que genera una gran repercusión entre los hinchas, empresarios y también en los propios clubes, ya que han sido varios de estos últimos que perjudicaron seriamente sus finanzas por incorporar a las mejores estrellas del planeta, o que malgastaran el dinero.

Así fue como la economía de FC Barcelona se fue al tacho y Lionel Messi tuvo que emigrar hacia Paris Saint-Germain con el pase en su poder sin tener la chance de renovar su contrato para quedarse con un salario inferior. Pero ahora, su ingreso es totalmente diferente a lo que ocurría hace varios años, sobre todo por una cuestión etaria.

Durante las últimas horas, desde el Observatorio de Fútbol del CIES, grupo de investigación que se especializa en el análisis estadístico del fútbol, presentaron un estudio en el que se indica el salario que deberían percibir los mejores 100 futbolistas del mundo en función del tiempo de juego, nivel deportivo y la tasa de partidos como titulares. Y si bien no aparece el rosarino, entre los primeros 50 aparecen cuatro argentinos: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister.

El listado está encabezado por Kylian Mbappé, quien obtendría un salario bruto anual estimado de 22.8 millones de euros, solo en la parte fija. De hecho, desde el grupo de investigación explican que “esta cantidad es un 40% inferior a la recibida, debido a que Real Madrid no tuvo que pagar traspaso cuando se incorporó al equipo en el verano de 2024, así como al efecto superestrella que permite a los jugadores estrella monetizar su estatus más allá de su rendimiento deportivo”.

Julián Álvarez, líder de Atlético de Madrid.

Julián Álvarez, líder de Atlético de Madrid.

En cuanto a los futbolistas argentinos mencionados anteriormente, la Araña está ubicada en la séptima posición con 16.9 millones, mientras que el Toro un escalón por debajo con 16.7 millones. En cuanto al Cholito Simeone se encuentra en la 36° ubicación con 13.3 millones, y el mediocampista de Liverpool en el puesto 44° con un total de 12.5 millones de la moneda europea.

Los 50 jugadores que más dinero deberían ganar, según CIES

# Jugador Club (País) Minutos Nivel % Titular Edad Posición Rendimiento
1Kylian MbappéReal Madrid (ESP)5 4101.09992%26.8Centre forward22.8
2Mohamed SalahLiverpool FC (ENG)4 8691.09596%33.4Winger17.9
3Jude BellinghamReal Madrid (ESP)4 6621.09387%22.3Att. midfielder17.5
4João NevesParis St-Germain (FRA)4 0881.04885%21.1Def. Midfielder17.3
5Dominik SzoboszlaiLiverpool FC (ENG)4 5061.09088%25.0Att. midfielder17.1
6Ousmane DembéléParis St-Germain (FRA)3 3851.05569%28.4Centre forward16.9
7Julián ÁlvarezAtlético Madrid (ESP)4 7911.06391%25.7Centre forward16.9
8Lautaro MartínezFC Inter (ITA)4 5041.06592%28.2Centre forward16.7
9Lamine YamalFC Barcelona (ESP)4 5601.09193%18.3Winger16.7
10Vinícius JúniorReal Madrid (ESP)4 9161.08985%25.3Winger16.2
11Khvicha KvaratskheliaParis St-Germain (FRA)4 0211.03184%24.7Winger16.2
12Marcus ThuramFC Inter (ITA)3 3501.08182%28.2Centre forward16.0
13Luis DíazBayern München (GER)4 5071.08887%28.8Winger15.7
14Harry KaneBayern München (GER)4 7561.05390%32.2Centre forward15.7
15Cody GakpoLiverpool FC (ENG)3 7911.09981%26.5Winger15.5
16Aurélien TchouaméniReal Madrid (ESP)5 2171.09997%25.7Def. Midfielder15.3
17Bradley BarcolaParis St-Germain (FRA)4 3061.03969%23.1Winger15.3
18Raphinha BelloliFC Barcelona (ESP)4 4701.08191%28.9Winger15.3
19Erling HaalandManchester City (ENG)4 6791.04695%25.3Centre forward15.2
20Ryan GravenberchLiverpool FC (ENG)4 3121.10798%23.4Def. Midfielder15.1
21Désiré DouéParis St-Germain (FRA)3 9251.03471%20.4Winger14.9
22Thibaut CourtoisReal Madrid (ESP)5 4001.096100%33.5Goalkeeper14.8
23Federico ValverdeReal Madrid (ESP)5 7291.08993%27.3Def. Midfielder14.7
24David RayaArsenal FC (ENG)5 0401.098100%30.1Goalkeeper14.6
25Martin ØdegaardArsenal FC (ENG)3 9511.07784%26.9Att. midfielder14.6
26Florian WirtzLiverpool FC (ENG)3 8781.08081%22.5Att. midfielder14.6
27Vitinha FerreiraParis St-Germain (FRA)5 5231.04381%25.7Def. Midfielder14.5
28Antoine GriezmannAtlético Madrid (ESP)3 2081.08067%34.6Centre forward14.5
29Bernardo SilvaManchester City (ENG)4 5641.06685%31.2Att. midfielder14.4
30Robert LewandowskiFC Barcelona (ESP)3 5691.06677%37.2Centre forward14.4
31Virgil van DijkLiverpool FC (ENG)5 3071.106100%34.3Centre back14.2
32Pedri GonzálezFC Barcelona (ESP)5 3671.08296%22.9Def. Midfielder13.8
33Michael OliseBayern München (GER)4 7981.06583%23.9Winger13.6
34Mikel MerinoArsenal FC (ENG)3 5161.08763%29.3Att. midfielder13.4
35Ibrahima KonatéLiverpool FC (ENG)3 9631.11698%26.4Centre back13.4
36Giuliano SimeoneAtlético Madrid (ESP)4 2141.06786%22.8Winger13.3
37Alisson BeckerLiverpool FC (ENG)3 6441.102100%33.1Goalkeeper13.3
38Kang-In LeeParis St-Germain (FRA)2 9590.99453%24.7Att. midfielder13.2
39Fabián RuizParis St-Germain (FRA)4 3261.05278%29.6Def. Midfielder13.0
40Rodrygo GoesReal Madrid (ESP)3 1301.09566%24.8Winger13.0
41Gabriel MartinelliArsenal FC (ENG)3 3291.08869%24.3Winger12.9
42Yann SommerFC Inter (ITA)4 5901.084100%36.9Goalkeeper12.8
43Willian PachoParis St-Germain (FRA)5 1411.02888%24.0Centre back12.6
44Alexis Mac AllisterLiverpool FC (ENG)3 8041.10178%26.8Def. Midfielder12.5
45Wojciech SzczęsnyFC Barcelona (ESP)3 2961.098100%35.2Goalkeeper12.4
46Benjamin ŠeškoManchester United (ENG)3 6811.06877%22.1Centre forward12.3
47Declan RiceArsenal FC (ENG)4 7161.07996%26.9Def. Midfielder12.2
48Eduardo CamavingaReal Madrid (ESP)4 0581.07288%23.3Def. Midfielder12.1
49Jamal MusialaBayern München (GER)3 4141.05979%22.3Att. midfielder12.1
50Kevin De BruyneManchester City (ENG)3 0871.06371%34.6Att. midfielder12.0

