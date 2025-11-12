Un informe reveló cuáles son los 50 jugadores que más dinero deberían percibir: el salario de privilegio de Julián Álvarez y la llamativa ausencia de Lionel Messi

Desde hace algunos años, los salarios de los futbolistas es algo que genera una gran repercusión entre los hinchas, empresarios y también en los propios clubes, ya que han sido varios de estos últimos que perjudicaron seriamente sus finanzas por incorporar a las mejores estrellas del planeta, o que malgastaran el dinero.

Así fue como la economía de FC Barcelona se fue al tacho y Lionel Messi tuvo que emigrar hacia Paris Saint-Germain con el pase en su poder sin tener la chance de renovar su contrato para quedarse con un salario inferior. Pero ahora, su ingreso es totalmente diferente a lo que ocurría hace varios años, sobre todo por una cuestión etaria.

Durante las últimas horas, desde el Observatorio de Fútbol del CIES, grupo de investigación que se especializa en el análisis estadístico del fútbol, presentaron un estudio en el que se indica el salario que deberían percibir los mejores 100 futbolistas del mundo en función del tiempo de juego, nivel deportivo y la tasa de partidos como titulares. Y si bien no aparece el rosarino, entre los primeros 50 aparecen cuatro argentinos: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister.

El listado está encabezado por Kylian Mbappé, quien obtendría un salario bruto anual estimado de 22.8 millones de euros, solo en la parte fija. De hecho, desde el grupo de investigación explican que “esta cantidad es un 40% inferior a la recibida, debido a que Real Madrid no tuvo que pagar traspaso cuando se incorporó al equipo en el verano de 2024, así como al efecto superestrella que permite a los jugadores estrella monetizar su estatus más allá de su rendimiento deportivo”.

Julián Álvarez, líder de Atlético de Madrid.

En cuanto a los futbolistas argentinos mencionados anteriormente, la Araña está ubicada en la séptima posición con 16.9 millones, mientras que el Toro un escalón por debajo con 16.7 millones. En cuanto al Cholito Simeone se encuentra en la 36° ubicación con 13.3 millones, y el mediocampista de Liverpool en el puesto 44° con un total de 12.5 millones de la moneda europea.

Los 50 jugadores que más dinero deberían ganar, según CIES

# Jugador Club (País) Minutos Nivel % Titular Edad Posición Rendimiento 1 Kylian Mbappé Real Madrid (ESP) 5 410 1.099 92% 26.8 Centre forward 22.8 2 Mohamed Salah Liverpool FC (ENG) 4 869 1.095 96% 33.4 Winger 17.9 3 Jude Bellingham Real Madrid (ESP) 4 662 1.093 87% 22.3 Att. midfielder 17.5 4 João Neves Paris St-Germain (FRA) 4 088 1.048 85% 21.1 Def. Midfielder 17.3 5 Dominik Szoboszlai Liverpool FC (ENG) 4 506 1.090 88% 25.0 Att. midfielder 17.1 6 Ousmane Dembélé Paris St-Germain (FRA) 3 385 1.055 69% 28.4 Centre forward 16.9 7 Julián Álvarez Atlético Madrid (ESP) 4 791 1.063 91% 25.7 Centre forward 16.9 8 Lautaro Martínez FC Inter (ITA) 4 504 1.065 92% 28.2 Centre forward 16.7 9 Lamine Yamal FC Barcelona (ESP) 4 560 1.091 93% 18.3 Winger 16.7 10 Vinícius Júnior Real Madrid (ESP) 4 916 1.089 85% 25.3 Winger 16.2 11 Khvicha Kvaratskhelia Paris St-Germain (FRA) 4 021 1.031 84% 24.7 Winger 16.2 12 Marcus Thuram FC Inter (ITA) 3 350 1.081 82% 28.2 Centre forward 16.0 13 Luis Díaz Bayern München (GER) 4 507 1.088 87% 28.8 Winger 15.7 14 Harry Kane Bayern München (GER) 4 756 1.053 90% 32.2 Centre forward 15.7 15 Cody Gakpo Liverpool FC (ENG) 3 791 1.099 81% 26.5 Winger 15.5 16 Aurélien Tchouaméni Real Madrid (ESP) 5 217 1.099 97% 25.7 Def. Midfielder 15.3 17 Bradley Barcola Paris St-Germain (FRA) 4 306 1.039 69% 23.1 Winger 15.3 18 Raphinha Belloli FC Barcelona (ESP) 4 470 1.081 91% 28.9 Winger 15.3 19 Erling Haaland Manchester City (ENG) 4 679 1.046 95% 25.3 Centre forward 15.2 20 Ryan Gravenberch Liverpool FC (ENG) 4 312 1.107 98% 23.4 Def. Midfielder 15.1 21 Désiré Doué Paris St-Germain (FRA) 3 925 1.034 71% 20.4 Winger 14.9 22 Thibaut Courtois Real Madrid (ESP) 5 400 1.096 100% 33.5 Goalkeeper 14.8 23 Federico Valverde Real Madrid (ESP) 5 729 1.089 93% 27.3 Def. Midfielder 14.7 24 David Raya Arsenal FC (ENG) 5 040 1.098 100% 30.1 Goalkeeper 14.6 25 Martin Ødegaard Arsenal FC (ENG) 3 951 1.077 84% 26.9 Att. midfielder 14.6 26 Florian Wirtz Liverpool FC (ENG) 3 878 1.080 81% 22.5 Att. midfielder 14.6 27 Vitinha Ferreira Paris St-Germain (FRA) 5 523 1.043 81% 25.7 Def. Midfielder 14.5 28 Antoine Griezmann Atlético Madrid (ESP) 3 208 1.080 67% 34.6 Centre forward 14.5 29 Bernardo Silva Manchester City (ENG) 4 564 1.066 85% 31.2 Att. midfielder 14.4 30 Robert Lewandowski FC Barcelona (ESP) 3 569 1.066 77% 37.2 Centre forward 14.4 31 Virgil van Dijk Liverpool FC (ENG) 5 307 1.106 100% 34.3 Centre back 14.2 32 Pedri González FC Barcelona (ESP) 5 367 1.082 96% 22.9 Def. Midfielder 13.8 33 Michael Olise Bayern München (GER) 4 798 1.065 83% 23.9 Winger 13.6 34 Mikel Merino Arsenal FC (ENG) 3 516 1.087 63% 29.3 Att. midfielder 13.4 35 Ibrahima Konaté Liverpool FC (ENG) 3 963 1.116 98% 26.4 Centre back 13.4 36 Giuliano Simeone Atlético Madrid (ESP) 4 214 1.067 86% 22.8 Winger 13.3 37 Alisson Becker Liverpool FC (ENG) 3 644 1.102 100% 33.1 Goalkeeper 13.3 38 Kang-In Lee Paris St-Germain (FRA) 2 959 0.994 53% 24.7 Att. midfielder 13.2 39 Fabián Ruiz Paris St-Germain (FRA) 4 326 1.052 78% 29.6 Def. Midfielder 13.0 40 Rodrygo Goes Real Madrid (ESP) 3 130 1.095 66% 24.8 Winger 13.0 41 Gabriel Martinelli Arsenal FC (ENG) 3 329 1.088 69% 24.3 Winger 12.9 42 Yann Sommer FC Inter (ITA) 4 590 1.084 100% 36.9 Goalkeeper 12.8 43 Willian Pacho Paris St-Germain (FRA) 5 141 1.028 88% 24.0 Centre back 12.6 44 Alexis Mac Allister Liverpool FC (ENG) 3 804 1.101 78% 26.8 Def. Midfielder 12.5 45 Wojciech Szczęsny FC Barcelona (ESP) 3 296 1.098 100% 35.2 Goalkeeper 12.4 46 Benjamin Šeško Manchester United (ENG) 3 681 1.068 77% 22.1 Centre forward 12.3 47 Declan Rice Arsenal FC (ENG) 4 716 1.079 96% 26.9 Def. Midfielder 12.2 48 Eduardo Camavinga Real Madrid (ESP) 4 058 1.072 88% 23.3 Def. Midfielder 12.1 49 Jamal Musiala Bayern München (GER) 3 414 1.059 79% 22.3 Att. midfielder 12.1 50 Kevin De Bruyne Manchester City (ENG) 3 087 1.063 71% 34.6 Att. midfielder 12.0

