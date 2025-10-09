El noble gesto de Matías Almeyda con la esposa del capitán de Sevilla tras superar una dura enfermedad

En las últimas horas se vivió un momento especial en el entrenamiento del Sevilla, debido a que Matías Almeyda y los futbolistas felicitaron a su capitán Marçao y a su esposa, ya que superó una dura enfermedad que la tuvo a maltraer en el último tiempo.

Primero, el entrenador argentino y sus jugadores formaron una rueda en el círculo central de una de las canchas del predio de entrenamiento, y allí iniciaron unos aplausos para felicitar al brasileño. Además, se acercó para tener una pequeña charla mano a mano con su capitán.

“Muchas gracias a Dios. Agradecemos sinceramente la generosidad de la familia de Sevilla durante este proceso. Siempre permanecerá en nuestros recuerdos”, fueron las palabras de Marçao en su cuenta de X (ex Twitter) para agradecerle a sus compañeros de club por el gesto.

Por último, el plantel de Sevilla, con Almeyda y Marçao a la cabeza, recibieron a Pamela, la esposa del brasileño, para entregarle una camiseta del club con el dorsal 8 y su nombre, en forma de homenaje por atravesar una dura enfermedad que superó en los últimos días. “El detalle de Marçao y toda la plantilla tras haber superado el cáncer. ¡Eres un ejemplo para todos, Pan!”, fue el posteo del club andaluz.

