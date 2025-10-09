Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El noble gesto de Matías Almeyda con la esposa del capitán de Sevilla tras superar una dura enfermedad

El plantel del elenco español recibió a la esposa de Marçao luego de superar una dura enfermedad.

Por Marco D'arcangelo

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla.
© Getty ImagesMatías Almeyda, entrenador del Sevilla.

En las últimas horas se vivió un momento especial en el entrenamiento del Sevilla, debido a que Matías Almeyda y los futbolistas felicitaron a su capitán Marçao y a su esposa, ya que superó una dura enfermedad que la tuvo a maltraer en el último tiempo. 

Primero, el entrenador argentino y sus jugadores formaron una rueda en el círculo central de una de las canchas del predio de entrenamiento, y allí iniciaron unos aplausos para felicitar al brasileño. Además, se acercó para tener una pequeña charla mano a mano con su capitán. 

“Muchas gracias a Dios. Agradecemos sinceramente la generosidad de la familia de Sevilla durante este proceso. Siempre permanecerá en nuestros recuerdos”, fueron las palabras de Marçao en su cuenta de X (ex Twitter) para agradecerle a sus compañeros de club por el gesto. 

Tweet placeholder

Por último, el plantel de Sevilla, con Almeyda y Marçao a la cabeza, recibieron a Pamela, la esposa del brasileño, para entregarle una camiseta del club con el dorsal 8 y su nombre, en forma de homenaje por atravesar una dura enfermedad que superó en los últimos días. “El detalle de Marçao y toda la plantilla tras haber superado el cáncer. ¡Eres un ejemplo para todos, Pan!”, fue el posteo del club andaluz. 

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Lo que no se vio de la arenga de Matías Almeyda en el Sevilla vs. Barcelona: ”Si se meten atrás, pierden…”

ver también

Lo que no se vio de la arenga de Matías Almeyda en el Sevilla vs. Barcelona: ”Si se meten atrás, pierden…”

El Sevilla goleó 4 a 1 al Barcelona y Matías Almeyda se llevó todos los elogios: “Equipo de autor”

ver también

El Sevilla goleó 4 a 1 al Barcelona y Matías Almeyda se llevó todos los elogios: “Equipo de autor”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Lo que no se vio de la arenga de Almeyda en el Sevilla vs. Barcelona
Fútbol europeo

Lo que no se vio de la arenga de Almeyda en el Sevilla vs. Barcelona

El Sevilla goleó 4 a 1 al Barcelona y Matías Almeyda se llevó todos los elogios: “Equipo de autor”
Fútbol europeo

El Sevilla goleó 4 a 1 al Barcelona y Matías Almeyda se llevó todos los elogios: “Equipo de autor”

Dejó su huella en River, Gallardo lo quiso en junio, pero se va con Almeyda al Sevilla
Fútbol europeo

Dejó su huella en River, Gallardo lo quiso en junio, pero se va con Almeyda al Sevilla

Después de ganarlo todo, Novak Djokovic reveló en qué cancha lo sigue movilizando jugar: “Piel de gallina”
Tenis

Después de ganarlo todo, Novak Djokovic reveló en qué cancha lo sigue movilizando jugar: “Piel de gallina”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo