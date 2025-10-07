El Sevilla está mostrando una cara totalmente diferente a la que tuvo la temporada pasada en la que se salvó del descenso por un punto en la última fecha. Con Matías Almeyda al mando, el equipo de Nervión saltó a los puestos que pelean cupos para disputar las competiciones internacionales del próximo curso.

Hasta entonces logró 13 puntos sobre 24 posibles. Los últimos tres que añadió a su campaña valieron oro, porque no solo que significaron la primera victoria como local en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por LaLiga 2025/2026, sino que cortó con una racha de 10 años sin triunfos en casa contra el Fútbol Club Barcelona.

Y si bien el resultado de 4 a 1 reflejó una diferencia abultada sobre el elenco de Hansi Flick, el partido no fue nada sencillo para el Sevilla, que sobre el cierre del primer tiempo sufrió el descuento del Blaugrana (mediante Marcus Rashford) cuando pensaba irse tranquilo al descanso con el 2 a 0 a su favor.

”Si se tiran atrás lo pierden”, advirtió Matías Almeyda en su conversación con sus jugadores en el entretiempo, momento que fue filtrado en las últimas horas por las redes sociales del Sevilla. Y en ese mismo sentido de querer motivar a sus futbolistas que habían sentido el cimbronazo del gol del Barcelona, el Pelado agregó: ”70.000 veces Barcelona revirtió situaciones así. Porque se le tiran atrás, porque se le meten atrás”.

Y antes de que los jugadores se encaminaran nuevamente hacia el campo de juego, el exjugador de la Selección Argentina, con un tono algo más efusivo, recordó: ”Nuestra convicción es hacer más goles, no tirarnos atrás. Nuestra mentalidad es salir como si estuviera 0 a 0. Sean fuertes mentalmente y jueguen con esto (corazón) que lo ganan, carajo”.

Sevilla quedó sexto al término de la octava fecha

Sevilla, de momento, se ubica sexto con 13 puntos en la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026. Con lo cual, se posiciona sobre el casillero que otorga un cupo para la Conference League de la temporada que viene. Vale mencionar que el Atlético de Madrid tiene los mismos puntos, pero por diferencia de gol está quinto. Luego más arriba asoman Real Betis con 15, Villarreal con 16, Barcelona con 19 y Real Madrid con 21.

Sevilla vuelve a jugar de local después de la fecha FIFA de octubre

Tras su gran victoria sobre Barcelona, el Sevilla se reencontrará con sus hinchas en su primer partido post fecha FIFA de octubre. Será el sábado 18 contra el Mallorca, compromiso con el que buscará ir afianzándose en condición de local. Después, para completar el mes, visitará a la Real Sociedad en San Sebastián y cerrará con el Deportivo Toledo por la Primera Ronda de la Copa del Rey.

