La dura sanción de la UEFA contra el Cholo Simeone por su reacción contra un hincha de Liverpool en Champions League

Tan solo una fecha le bastó a la Champions League para dejar una imagen que dio la vuelta al mundo: a Diego Simeone siendo expulsado en Anfield tras protagonizar un intenso cruce contra un hincha de Liverpool en la derrota de Atlético de Madrid. Y la situación no le salió barata. Es que la UEFA tomó manos en el asunto y le inició un expediente disciplinario.

La situación se dio en la última jugada del partido, cuando Virgil Van Dijk marcó el 3-2 para Los Reds y, en medio de los festejos, el Cholo no pudo contenerse ante gestos provocadores que le realizaron desde la tribuna y le respondió verbalmente de forma exacerbada. Al punto que debió ser separado por miembros de seguridad.

El árbitro Maurizio Mariani no dudó en mostrarle la roja directa. En su informe la justificó como “conducta antideportiva“. Y a pesar que el propio Cholo intentó defenderse al justificar que “te insultan todo el partido y no podés decir nada. No es justificable, pero no es fácil“, desde la UEFA no dieron el brazo a torcer.

Desde el ente rector europeo barajan la posibilidad de suspender al DT argentino por una fecha (vs. Eintracht Frankfurt de local) junto a una multa económica. Aunque, en caso de que la sanción deportiva sea mayor, en el Colchonero ya tendrían decidido apelar la resolución. Mientras tanto, el banco de suplentes en el próximo partido internacional podría ser comandado por Nelson Vivas de manera interina.

Tweet placeholder

Igualmente, Liverpool tampoco salió ileso: podría ser castigado por lanzar objetos desde las gradas en el ida y vuelta con Simeone. La sanción no transcendió, aunque se espera que se oficialice en los próximos días. Momentos después de la bronca, Simeone supo extender su protesta en relación a esto.

Publicidad

Publicidad

“Así como peleamos contra el racismo y los insultos, también hay que mirar lo que pasa detrás de los banquillos. Me giré en el 3-2 y siguieron los insultos con un gesto, y bueno, soy una persona”, sostuvo sobre una cuestión que tampoco escapo del ojo de la UEFA.

La respuesta de Simeone sobre la polémica con Julián Álvarez

El delantero argentino se vio involucrado en una curiosa escena en el pasado empate de Atlético de Madrid ante Mallorca. Tras ser reemplazado por Alexander Sorloth a los 17 minutos del segundo tiempo, Álvarez se sentó en el banco de suplentes y lanzó un contundente “siempre a mí”, gesto que rápidamente tomó repercusión.

Al respecto de esta situación, Diego Simeone, en la conferencia de prensa previa al choque con el Rayo Vallecano, expresó: ”Necesitamos afrontar el partido ante un equipo que juega bien. En cuanto a Julián, hice lo que creía que el equipo necesitaba. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Esperamos que pueda encontrarse con el gol y el equipo lo ayude. Necesitamos su mejor versión, vino para eso”.

Publicidad

Publicidad

ver también Una tajante medida de Aston Villa pone en vilo el futuro de Dibu Martínez a meses del Mundial 2026