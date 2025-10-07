El urgente pedido de Thierry Henry a FIFA previo al Mundial 2026: “Llegas muerto, física y mentalmente”

Si hay un futbolista que ha logrado trasladar todo lo hecho en el campo de juego y ser una figura influyente con micrófono en mano una vez terminada su carrera, ese es Thierry Henry. El histórico delantero, campeón del mundo con Francia, de Champions y LALIGA con Barcelona y de Premier con el Arsenal dejó una huella indeleble en el fútbol y hoy es una de las voces más escuchadas en el ambiente.

Y como tal, aprovechó su más reciente aparición frente a las cámaras para hacerle un urgente pedido a FIFA -y también a UEFA- a menos de 250 días para el Mundial 2026, con el foco puesto en la cantidad de partidos. “Estuve en esa situación, y ni siquiera jugábamos la cantidad de partidos que estos chicos juegan hoy en día. Llegaba a los torneos muerto, física y mentalmente“, expresó al respecto.

“En [el Mundial] 2022, llegué lesionado; en [la Eurocopa] 2004, llegué lesionado; en [la Eurocopa] 2008, llegué lesionado. Simplemente llegaba allí para jugar. No podía prepararme“, admitió Thierry Henry, compartiendo su propia experiencia. “No llegas con preparación a la competición, que normalmente deberías hacerlo para poder rendir al máximo nivel. Y no sólo me pasaba a mi, nos pasaba a muchos jugadores.”

Thierry Henry reconoció que no llegaba a prepararse para los Mundiales y Eurocopas por la cantidad de partidos. (Getty)

La solución que propuso Henry pasa por un diálogo más fluido con los futbolistas que hoy en día tienen que jugar entre 50 y 70 partidos de primer nivel por temporada: “Para mi es bastante simple, no es quejarse y no es un tema de decir que los jugadores cobran demasiado dinero, o del debate en sí”, señaló.

“Una discusión educacional con la unión de futbolistas. Una discusión realista, no con ex jugadores”, destacó Henry. “FIFA, UEFA, no me llamen a mí. Yo ya no juego, yo ya no sé cómo se siente. Hablen con [Virgil] van Dijk, hablen con Mo Salah, siéntense con ellos, discutan con ellos. Ellos son los actores hoy en día“, cerró.

Jugadores como Pedri han completado temporadas de más de 70 partidos entre compromisos de club y selección. (Getty)

La cantidad de partidos por temporada, un tema que lleva tiempo en carpeta

Los calendarios del fútbol son cada vez más exigentes, son más los partidos que se juegan, los torneos que se disputan y los años en que las vacaciones y el descanso se reduce. El problema lleva estando en discusión desde hace bastante tiempo y hoy los mejores jugadores del mundo están más cerca de los 70 partidos por temporada que de los 50, que ya eran un problema en su momento.

FIFPRO, la asociación de futbolistas profesionales, recientemente reinstaló su Consejo Mundial de Futbolistas, con 37 jugadores profesionales como representantes, que buscarán encontrar una solución a esta problemática en un diálogo más cercano con los organizadores y las entidades que determinan los calendarios del fútbol mundial.

