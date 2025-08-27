Equi Fernández, nuevo refuerzo de Bayer Leverkusen: los millones que le ingresarán a Boca

Luego de varias semanas de negociaciones, Bayer Leverkusen cerró la contratación de Ezequiel Fernández. El mediocampista de 23 años surgido en Boca Juniors dejará al Al-Qadisiya de Arabia Saudita y continuará su carrera en la Bundesliga de Alemania.

La operación se cerró en 30 millones de euros, un monto superior por el que el conjunto saudí había comprado al volante desde el Xeneize. Además, contará con una cláusula de reventa del 15%. De esta manera, Equi se sumará a las filas de Erik ten Hag para la temporada 2025/26.

El oriundo de San Miguel se despide de Al-Qadisiya, club en el que disputó 37 partidos de carácter oficial, anotando 1 gol y aportando 4 asistencias. De esta manera, se cumple el objetivo que tenía cuando se marchó de Boca: jugar una temporada en Arabia Saudita para luego dar el salto a Europa.

Fernández será el cuarto futbolista argentino en el plantel del Bayer Leverkusen, que ya contaba con Exequiel Palacios, Alejo Sarco y Claudio Echeverri. El Diablito había sido el último en sumarse en este mismo mercado de pases, cedido desde Manchester City.

Cuándo podría debutar Equi Fernández

Bayer Leverkusen tendrá acción el próximo sábado 30 de agosto visitando a Werder Bremen, aunque la presencia de Fernández estará condicionada por la evaluación que haga el cuerpo técnico y los preparadores físicos del club. No se descarta que el debut de Equi sea el viernes 12 de septiembre a las 15.30 (hora de Argentina) de local ante Frankfurt.

El dinero que le ingresará a Boca

En el Xeneize estaban a la expectativa de un desenlace positivo en las negociaciones, porque cobrarán aproximadamente un 4% de la transferencia. Esta transferencia, que lleva al mediocampista al fútbol europeo, significa un ingreso de 1,2 millones de euros para el club de la Ribera.

Cabe recordar que el jugador había abandonado al club argentino a cambio de 18.7 millones de euros, un monto que equivalía a la cláusula de rescisión que tenía en ese momento. Sin lugar a dudas, una operación beneficiosa para Boca en lo económico, aunque lo sintió en lo futbolístico.

