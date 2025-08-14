El inesperado motivo por el que la llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid complicó a Boca

En el día de su 18° cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado oficialmente este jueves en Real Madrid. La joya surgida de River Plate iniciará su camino en el viejo continente con la ’30’ en la espalda. Su venta, la más importante de la historia del fútbol argentino, generó controversia en las últimas semanas.

Es que, después de haber acordado con el Merengue, el Millonario y el resto de los equipos del medio local recibieron la noticia del aumento del impuesto nacional a las transferencias de futbolistas al exterior. No solamente impactó a esta operación, sino a los planes de los otros clubes, incluyendo a Boca Juniors.

Es que el Xeneize tiene sobrepoblación en su plantel profesional y necesita vender a un puñado de jugadores para descomprimir. Sin embargo, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme, en el intento de cuidar el patrimonio del club, solo se desprenderá de estos jugadores por una cifra conveniente.

Es por eso que el incremento del impuesto afecta a los planes de Boca en el mercado. La problemática con la venta de Mastantuono salpicó a la posible salida de Kevin Zenón, que presiona para dar el salto a Europa e incluso recibió un ofrecimiento desde Olympiacos.

Kevin Zenón, jugador de Boca. (Foto: Getty)

El equipo griego ofertó 7 millones de dólares por la totalidad de la ficha del volante ofensivo. Pero desde Brandsen 805 rechazaron este ofrecimiento por considerarlo insuficiente, sobre todo después de conocer cuánto les quitaría el Estado Nacional con esta modificación impositiva.

La alícuota impuesta por el Gobierno Nacional ascendió del 7,5 al 13,06%, número que impactaría notablemente a la hora de contar el dinero libre que entraría a las arcas de Boca. Además, Unión de Santa Fe aún conserva el 20% del pase del jugador.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su arribo a principios de 2024 por un desembolso de 3,5 millones de dólares por el 80% del pase y procedente de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón disputó un total de 72 partidos oficiales en Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 10 goles y repartió 7 asistencias. Si bien no sumó títulos hasta el momento, sí integró la Selección Argentina Sub-23 durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

