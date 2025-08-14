Franco Mastantuono usará el número 30 en el Real Madrid y no el 25: el curioso motivo

Real Madrid hizo este jueves la presentación oficial de Franco Mastantuono como su flamante fichaje, justo en el día en que está cumpliendo los 18 años y acompañado por su familia. “Uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol”, expresó el presidente Florentino Pérez para dar cuenta de la confianza que existe en el club por él.

Después de agradecer la confianza del cuerpo técnico y la directiva en sus primeras palabras como jugador Merengue, el talento surgido de las divisiones inferiores de River recibió la camiseta con el dorsal número 30 que utilizará a lo largo de la temporada 2025/2026, primera de las cinco que firmó con el club.

Que haya recibido ese número, en cuya elección también fue parte y con el que está familiarizado por haberlo llevado también en El Millonario, tiene que ver con que no será inscripto en la plantilla del primer equipo y sí en la del Castilla, su filial. Pero eso no significa que Mastantuono no vaya a estar desde el primer momento disponible para Xabi Alonso.

Esto tiene que ver con que en España únicamente pueden tener dorsales entre el 1 y el 25 todos los futbolistas inscritos bajo la denominación de activos del primer equipo. Y como en Real Madrid no tienen intenciones todavía de retirarse del mercado de fichajes, dejaron el 25 libre para tener ese cupo.

Según pudo saber Bolavip, no hay ninguna intención de todos modos de que Franco Mastantuono juegue en el Castilla y desde el primer momento estará entrenándose para ser parte del primer equipo. Sus 18 años de edad y su pasaporte comunitario permitieron anotarlo con un dorsal que lo haga pasar por futbolista del filial, pero muy lejos estará de ser ese su estatus dentro del club.

Dentro de un año, Real Madrid tendrá que reasignarle un nuevo número, ya del 1 al 25 como marcan los del primer equipo, debido a que contará con una campaña completa en los registros de LaLiga de España.

¿Qué dijo Mastantuono?

Al ser consultado él mismo sobre el número que le tocará utilizar como jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono lo tribuyó exclusivamente a un deseo personal: “Le había pedido al presidente si podía usar el 30. Es un número muy especial para mí, lo venía usando en River. Por suerte lo aceptó y me dejó. Es un número que me ilusionaba seguir usando y por suerte así se dio”.

¿Cuándo podrá debutar Mastantuono en Real Madrid?

Si bien todo dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda jornada de LaLiga, en el que Real Madrid visitará al Real Oviedo. Dicho encuentro se disputará el 24 de agosto en Asturias. Antes de ese partido, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico.

Al prohibir FIFA que un club tenga tratativas oficiales con un jugador menor de edad, Franco Mastantuono no pudo pisar hasta hoy las instalaciones del Real Madrid, por lo que venía entrenándose por sus propios medios y no juega un partido oficial desde el Mundial de Clubes.