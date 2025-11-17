Es tendencia:
LaLiga: Real Madrid habría puesto fecha de retorno para Franco Mastantuono

En la Casa Blanca ya tendrían un panorama de cuándo retornaría el ex River al once de Xabi Alonso.

Por Germán Carrara

Franco Mastantuono podría volver a jugar en el Real Madrid antes de fin de año.
Real Madrid desarrolló un plan de rehabilitación para la pubalgia de Franco Mastantuono. Al nacido en Azul le brotó la dolencia en el pubis sobre el final del encuentro que disputó contra el Valencia el pasado primero de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde ahí, no se lo volvió a ver por los campos de juego.

De hecho, no solo que se perdió los compromisos del Merengue con el Liverpool en Anfield por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y con el Rayo Vallecano en Vallecas por la jornada 12 de LaLiga, sino que tampoco pudo estar activo en los entrenamientos que la Selección Argentina organizó en Alicante (se presentó para estar con el resto del plantel, pero no hizo ningún movimiento físico).

Lo cierto es que ante este panorama con una lesión que es de las más difíciles de tratar en el mundo del fútbol por lo diversos que son los efectos, el Real Madrid, de acuerdo al diario Marca, inició un proceso de recuperación gradual y personalizado, en el que primero busca controlar el dolor y reducir la inflamación, para después, de a poco, ir combinando descansos activos y técnicas para ir aumentando las cargas.

En un primer momento, el plan no tenía una fecha específica para el regreso de Franco Mastantuono a los terrenos de juego. Sin embargo, aparentemente, tras los primeros días en los que pusieron en práctica las técnicas anteriormente descritas, ya vislumbrarían cuándo Xabi Alonso podría volver a contar con el exjugador de River.

Conforme a The Athletic, en la Casa Blanca creen que Mastantuono podrá volver a jugar antes de fin de año. Más precisamente después de mediados de diciembre, por lo que tendría posibilidades de decir presente en el encuentro con el Sevilla de Matías Almeyda el próximo domingo 21 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Franco Mastantuono llegaría a la Supercopa de España

De cumplirse esta predicción, Franco Mastantuono llegaría en condiciones físicas y futbolísticas a la Supercopa de España que se disputará -como viene sucediendo los últimos años- en Arabia Saudita. Con lo cual, sería elegible por Xabi Alonso para el duelo de la Semifinal con el Atlético de Madrid pautado para el jueves 8 de enero.

Por cierto, si el resultado es favorable para los merengues, el domingo 11 se medirá al ganador de la serie que protagonizarán FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao el miércoles 7.

Germán Carrara

