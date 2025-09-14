La reacción de Nicolás González tras su primer gol en el Atlético de Madrid

Nicolás González no podría haber tenido mejor debut como jugador del Atlético de Madrid. El futbolista de la Selección Argentina fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo de Diego Simeone el viernes 12 de septiembre y ya el sábado se metió entre los once titulares para el encuentro frente al Villarreal por la jornada 4 de LaLiga.

Pero además, hizo uno de los goles de la victoria del Colchonero 2 a 0 sobre el Submarino Amarillo, más allá de las 3 recuperaciones, los 6 duelos ganados y los 3 regates completados durante los 76 minutos que duró su participación (fue reemplazado por Conor Gallagher), por lo que aprobó con creces en su estreno frente a los hinchas rojiblancos en el Estadio Metropolitano.

Tras su performance, Nicolás González compartió sus impresiones de lo que fue su primer paso en el Atlético de Madrid, a través de una publicación que hizo en su cuenta de la red social Instagram: ”Muy feliz por mi primer partido en este estadio tan hermoso y por la victoria!! A pensar en lo que viene…”.

Como detalle a su posteo, otros jugadores de la Selección Argentina comentaron para sumarse a la celebración por el debut brillante de Nico en el Atleti. Tales fueron los casos de Alexis Mac Allister (a quien casualmente enfrentará entresemana por la Champions League) y de sus compañeros de equipo Giuliano Simeone y Juan Musso. Incluso, Khéphren Thuram, su excompañero en la Juventus, que más temprano marcó uno de los goles del triunfo 4 a 3 sobre el Inter, también le envió su mensaje.

La publicación de Nicolás González.

Diego Simeone reconoció que fue un triunfo importante

El Atlético de Madrid había sumado nada más que dos puntos en las primeras tres jornadas de LaLiga. Perdió 2 a 1 con el RCD Espanyol y empató 1 a 1 con el Elche y el Deportivo Alavés. Por lo que estaba claro que precisaba ganar para empezar a escalar posiciones en la tabla y para despejar el mal clima que rodeaba al plantel.

Al respecto, el Cholo, en conferencia de prensa, comentó: “No era un día más, después de sacar dos puntos en tres partidos y juegas de local con la necesidad que tiene tu gente de ganar el partido. Me pareció una buena situación de poder acercarme y estar con los chicos y ese espacio pequeño hasta mañana a las diez donde ya pensaremos en Liverpool”.

Por otro lado, antes de terminar su contacto con los periodistas presentes en el auditorio del Estadio Metropolitano, dejó en claro que terminó conforme con la producción de sus dirigidos: “El partido en general fue muy bueno, no nos controló el rival y aunque pudimos resolver alguna mejor, me voy muy contento”.

