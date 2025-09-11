Thiago Almada apunta a llegar al debut en Champions League contra el Liverpool

La fecha FIFA de septiembre le dejó una muy mala noticia al Atlético de Madrid de Diego Simeone. Es que Thiago Almada, uno de los pocos puntos a rescatar en el inicio de la temporada en el Colchonero, retornó de los partidos por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas con la Selección Argentina con una molestia muscular.

Eso quiere decir que está prácticamente descartado para el encuentro que el Atleti tendrá con el Villarreal este sábado 13 de septiembre en el Estadio Metropolitano por la cuarta jornada de LaLiga, un partido crucial puesto que el elenco del Cholo busca su primer triunfo en el campeonato (hasta entonces perdió 2 a 1 con el Espanyol y empató 1 a 1 con el Elche y con el Alavés).

Si bien no se presume como una cuadro de mayor gravedad, Diego Simeone preferiría no arriesgar a Thiago Almada ante el Submarino Amarillo, pues realmente lo necesita para el debut del Atlético de Madrid en la Fase de Liga de la UEFA Champions League que será el próximo miércoles 17 de septiembre contra el Liverpool en Anfield.

En ese mismo sentido, cabe mencionar que Alex Baena, otras de las opciones en el ataque del Colchonero, fue operado recientemente de una apendicitis, por lo que tampoco dirá presente en el juego liguero. Con lo cual, todo está dado para que Nicolás González haga su debut con la camiseta rojiblanca, acompañando en la zona ofensiva a Julián Alvarez.

Diego Simeone considera que la llegada de Nico González sirvió para compensar

Diego Simeone brindó una entrevista a Cadena Cope, en la que se refirió a lo que fue el mercado de pases del Atlético de Madrid. Entre otras frases, resaltó que Nicolás González llegó para equilibrar su plantel: ”Compartí con Carlos Bucero y Miguel Ángel Gil Marín (director de fútbol y propietario) en casi todas las decisiones. Estamos en sintonía. Tengo una plantilla que me gusta, la llegada de Nico lo compensa. Es una plantilla competitiva que necesita tiempo para demostrar sus capacidades. Creo en la plantilla”.

Por otro lado, a pesar de estar en la tabla de posiciones de LaLiga a 5 del Barcelona y a 7 del Real Madrid en tan solo 3 fechas, el Cholo se mantiene optimista: ‘‘Estábamos a diez del Barcelona y en diciembre estábamos primeros. El fútbol es muy cambiante. Aceptamos la crítica, que es justa porque no hemos hecho los puntos que podíamos generar, pero hay que encontrar al equipo, mejorar lo que no hemos hecho bien y acentuar lo que hemos hecho bien. No todo está mal”.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de Lionel Scaloni de darle la 10 a Franco Mastantuono generó indignación en el Atlético de Madrid