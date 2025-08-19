La decisión de Nico González ante el interés de Atlético de Madrid

A Nicolás González le quedan dos semanas para definir su futuro, ya que el mercado de pases cerrará el primero de septiembre para las principales ligas europeas. El futbolista de Juventus ha perdido lugar en la consideración de Igor Tudor y es por esa razón que la dirigencia no ve con malos ojos la posibilidad de transferirlo.

El primer ofrecimiento concreto que llegó a Turín para recuperar 30 de los 38 millones de euros que se pagaron por su fichaje procedente de Fiorentina fue desde Arabia Saudita y el jugador lo rechazó por no tener intenciones de dejar el fútbol europeo.

Pero el nuevo interés del Atlético de Madrid por sumarlo a la plantilla que conduce Diego Simeone habría logrado seducirlo. Según avanzó en las últimas horas el periodista Fabrizio Romano, el jugador estaría encantado de sumarse al equipo Colchonero y su decisión es la de hacer todo a su alcance para que suceda.

En un primer momento se pensó que su salida de Juventus podía darse a través de una suerte de trueque que permitiría la llegada a Turín de Nahuel Molina, quien ha perdido el puesto en el lateral derecho del club español a manos de Marcos Llorente. Sin embargo, la posibilidad que estaría estudiando Atlético de Madrid es solicitar una cesión con opción de compra y sin asumir el compromiso de tener que desprenderse de un jugador de su plantilla.

Nico González se deja seducir por Atlético de Madrid.

Hace poco menos de un año, en Turín pagaron 38 millones de euros para sacar al futbolista de la Selección Argentina de Fiorentina, ofreciéndole un contrato de largo plazo y un salario de 3.6 millones de euros por temporada. Pero Damien Comolli, director deportivo que asumió el 4 de junio de este año, considera que sus prestaciones no han justificado ese desembolso de dinero.

Los números de Nico González en Juventus

Nicolás González tuvo una segunda mitad de temporada mucho mejor que la primera, en la que una lesión muscular lo llevó a perderse 9 partidos por Serie A y 4 en la fase de liga de la Champions League. Finalmente, pudo acumular un total de 38 participaciones entre todas las competencias, incluidas sus tres presencias en el Mundial de Clubes, en las que aportó cinco goles y dos asistencias.

En el certamen internacional FIFA, no sumó minutos en el estreno ante Al Ain, jugó 17 minutos ante Wydad y fue titular en el partido que terminó con dura derrota 5-2 ante Manchester City. Una vez más relegado al banco de suplentes para los octavos de final, disputó 31 minutos más saltando desde el banco ante Real Madrid. Se despidió con un total de 138 minutos acumulados, sin goles ni asistencias.