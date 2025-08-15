Es tendencia:
La emoción de Mohamed Salah y Mac Allister en el homenaje que Liverool le dio a Diogo Jota antes del debut por Premier League

Anfield volvió a vivir un emotivo momento al recordar al jugador portugués, fallecido hace poco más de un mes.

Por Bruno Carbajo

La pelota volvió a rodar este viernes en Inglaterra, aunque con un estreno que respiró un aire diferente en la previa. La Premier League puso primera en Anfield, donde el vigente campeón, Liverpool, enfrenta al Bournemouth. Pero antes de la ansiedad y expectativa por defender la corona, en cada rincón del estadio no se olvidaron de Diogo Jota, el jugador portugués fallecido hace un mes en un accidente de tránsito junto a su hermano André, con un homenaje conmovedor.

Como normativa general, la liga inglesa planteó un minuto de silencio previo a cada pitazo inicial, con imágenes del futbolista en cada pantalla del estadio, sumado a que los jugadores lucirán brazaletes negros en sus camisetas. No obstante, en la que supo ser la casa del luso, no se quedaron en el molde y llevaron adelante un acto que emocionó al propio plantel de Liverpool.

Mientras se llevaba adelante el minuto de silencio, los hinchas comenzaron a entonar su histórico himno “You’ll never walk alone“, llevando a lo más alto cientos de banderas en homenaje a Jota. En ese mismo instante, las cámaras captaron al propio Mohamed Salah llevándose las manos a su rostro durante varios segundos, como si buscara contener las lágrimas.

Pero eso no fue todo. Es que en ese mismo instante, las 60 mil personas presentes en el estadio llevaron adelante un mosaico que formaba la leyenda “DJ20”, en alusión a las siglas y dorsal que llevaba Diogo. Vale recordar que desde el club inglés optaron por retirar el número, en un acto más para recordar a su jugador.

Fue difícil la primera vez que llegamos a un entrenamiento, la primera vez que disputamos un partido, la primera vez después de 20 minutos, todas estas cosas son difíciles“, expresó el entrenador Arne Slot en la previa al encuentro. Y acerca del clima que esperaba encontrar en el estadio, no falló: “Los tributos que se han rendido en todo el mundo han sido realmente especiales y sé que esta noche nos uniremos para honrarlos una vez más“.

El mosaico de Liverpool en homenaje a Diogo Jota, previo a su debut en la Premier League (Getty Images).

Según contó el propio DT, existen altas probabilidades de que la familia de Jota asistiera al debut en la Premier League de Liverpool. Siendo consciente del impacto que ello significa, Slot respondió: “Es importante que, como club, mostremos que siempre tendrán nuestro amor y apoyo mientras enfrentan esta situación tan trágica”. Una victoria sería tan solo un pequeño mimo.

Bruno Carbajo

