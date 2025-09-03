La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández en el Leverkusen

El Bayer Leverkusen sorprendió durante la semana al anunciar que cortaba repentinamente el vínculo con Erik Ten Hag, el entrenador en el que había confiado para que tomara las riendas del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso (quien continuó su carrera como estratega en el Real Madrid, cargo que a su vez dejó Carlo Ancelotti).

Sin embargo, luego de tan solo dos partidos en la Bundesliga y uno en la Copa de Alemania decidieron cesarlo, de momento, sin motivos claros aparentes, más allá de algún rumor que circula en la prensa local, que describe un presunto malestar en el plantel y en los empleados por algunos de los métodos del técnico neerlandés.

Lo cierto es que al Bayer Leverkusen le queda todo una Bundesliga y la Fase de Liga de la Champions League por delante, por lo que precisa cuanto antes a un nuevo conductor. Y para el papel en cuestión, las autoridades, al parecer, ya tienen el nombre indicado: se trataría de Raúl González, el legendario goleador del Real Madrid.

El exdelantero acumuló experiencia como entrenador en el Real Madrid Castilla (equipo filial) del 2019 hasta la temporada 2024/2025, por lo que sería la primera oportunidad en un conjunto de primera división, en una liga que ya conoce, dado que en el último tramo de su etapa como futbolista tuvo un paso por el Schalke 04 entre el 2010 y 2012.

No obstante, de acuerdo a medios de comunicación como Bild y Kicker, Raúl no es la única opción que manejan en el Bayer Leverkusen para comandar el plantel que integran los argentinos Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández. También estarían evaluando a Marco Rose y Edin Terzic.

Bayer Leverkusen obtuvo un solo punto de 6 posibles en el inicio de la Bundesliga

El Bayer Leverkusen cayó 2 a 1 con el Hoffenheim y empató 3 a 3 con el Werder Bremen en las dos primeras jornadas de la Bundesliga 2025/2026. Por lo que buscará remontar en lo que será el regreso de la fecha FIFA cuando se mida al Eintracht Frankfurt el viernes 12 de septiembre. Luego, el jueves 18 llegará el turno de hacer su estreno en la Champions League contra el Copenhague.

