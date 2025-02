La estrella que puede dejar a Garnacho y Lisandro Martínez para jugar con Dibu en Aston Villa

El Aston Villa de Emiliano Martínez, que se clasificó de manera directa a los octavos de final de la Champions League, podría concretar un refuerzo de lujo sobre el cierre del mercado de pases para continuar fortaleciéndose a nivel europeo.

El jugador en cuestión es Marcus Rashford, compañero en Manchester United de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez, sobre quien no existen dudas de las capacidades futbolísticas, aunque ha sido borrado por el entrenador Ruben Amorim, quien no ha dudado en señalar que no ve al delantero hacer en los entrenamientos los esfuerzos suficientes para merecer un lugar.

Según avanzó el periodista Fabrizio Romano, el futbolista de 27 años y mundialista con la Selección de Inglaterra en Rusia 2018 y Qatar 2022, que también había sido ofrecido a Barcelona, está muy cerca de llegar a un acuerdo para recalar cedido en Villa Park.

Los casi 350 mil euros semanales que Rashford cobra en Manchester United parecían ser una traba al inicio de las gestiones, pero esas diferencias habrían quedado saldadas y el acuerdo es inminente. Para ello, fue clave que a Aston Villa ingresaran más de 70 millones de euros por la venta de Jhon Durán al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Rashford está expectante por dejar Manchester United y volver a sumar minutos.

El delantero inglés no es el único apuntado por Monchi, director deportivo de Los Villanos, para fortalecer al equipo que conduce Unai Emery. Fabrizio Romano también avanzó que también se han iniciado gestiones por Marco Asensio, tanto con PSG, club dueño de su ficha, como con el representante del jugador español.

Rashford y Manchester United, conflicto de larga data

Antes que Ruben Amorim decidiera apartar a Marcus Rashford de cada convocatoria, también Erik ten Hag había tomado la decisión de castigar al delantero inglés por irse de fiesta horas antes de un entrenamiento previo a un partido de FA Cup.

De los últimos once partidos oficiales que disputó Manchester United, incluyendo todas las competencias, el delantero solo ha sido convocado a uno. Su última aparición fue el 12 de diciembre del año pasado, como titular en el triunfo 2-1 como visitante de Viktoria Plzen por Europa League. En lo que va del año, no participó de ninguno de los siete partidos que han disputado los Red Devils.