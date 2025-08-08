Es tendencia:
La frase del DT de Chelsea que complica el futuro de Alejandro Garnacho: “Es mi prioridad”

Enzo Maresca fue tajante con la chance de que llegue el delantero hispano-argentino a las filas de Chelsea.

Por Julián Mazzara

Enzo Maresca descarta el arribo de Garnacho a Chelsea
Chelsea le ganó a Bayer Leverkusen en un nuevo amistoso de pretemporada que se llevó a cabo en Stamford Bridge, donde Enzo Maresca quedó muy conforme con la actuación de sus dirigidos. Y tener un buen nivel, además de una amplia plantilla, es algo que necesita el DT italiano para afrontar esta temporada.

Más allá de la limpieza que hubo dentro del plantel, donde Enzo Fernández es una de las principales figuras, en las últimas horas fue el periodista Fabrizio Romano quien aseguró que los Blues y Alejandro Garnacho tenían todo acordado para que, de llegar a un acuerdo con Manchester United, se incorpore a las filas del cuadro londinense.

La información que brindó el cronista especializado en el mercado de pases llegó a oídos de Maresca, a quien en la conferencia de prensa que brindó luego de lo que fue el juego frente a los alemanes le consultaron al respecto. Y para la sorpresa de todos, descartó a Garnacho.

“Para mí es prioritario conseguir un nuevo central. Ya veremos si lo conseguimos”, manifestó el nacido en Pontecagnano Faiano, de 45 años, quien está buscando a otros jugadores antes de que llegue el hispano-argentino para reforzar el ataque, ya que allí cuenta con Estêvão Willian, João Pedro, Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Jamie Bynoe-Gittens, Pedro Neto y Liam Delap. En caso de que haya una salida, allí podría cambiar el panorama.

Alejandro Garnacho no seguiría en Manchester United.

¿Cuánto dinero pide Manchester United por Alejandro Garnacho?

De acuerdo a lo informado por el medio Transfer News Live, Manchester United está dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho, pero solo aceptará ofertas cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Cabe destacar que, anteriormente, los Reds Devils exigían 50 millones de libras esterlinas, pero bajaron sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del argentino. El objetivo es equilibrar la masa salarial del plantel por las inversiones que hicieron en este mercado de pases para reforzar al equipo.

Los números de Alejandro Garnacho

Desde su debut como profesional, Alejandro Garnacho disputó un total de 144 compromisos oficiales en Manchester United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón en dos ocasiones: Carabao Cup 2022/23 y la FA Cup 2023/24. Con la Selección Argentina jugó 8 partidos formales y conquistó la Copa América 2024.

