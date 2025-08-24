La fuerte decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono para Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga

Por la segunda fecha de LaLiga, en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, el Real Madrid enfrenta al recién ascendido Real Oviedo en búsqueda de una nueva victoria que le permita seguir como uno de los líderes con puntaje perfecto, junto al Barcelona.

Para este encuentro, el entrenador del Merengue, Xabi Alonso, tomó una decisión final con Franco Mastantuono, quien hizo su debut al ingresar en el segundo tiempo en el triunfo ante Osasuna. Finalmente, el oriundo de Azul será titular y formará parte del tridente ofensivo junto a Mbappé y Rodrygo.

Esta será la primera titularidad de Mastantuono como jugador del Merengue. En su anterior presentación, disputó 22 minutos en la victoria ante Osasuna, donde ingresó en el segundo tiempo y recibió la ovación por parte de los hinchas en el Santiago Bernabéu.

Con respecto al equipo que ganó en la primera fecha, Xabi Alonso realizó cuatro cambios en total. Además de Mastantuono por Brahim Díaz, Dani Carvajal, Antonio Rudiger y Rodrygo ingresaron por Alexander Arnold, Eder Militao y Vinícius Jr.

La formación del Real Madrid vs. Real Oviedo.

La formación del Real Madrid para enfrentar a Real Oviedo

El Merengue sale a la cancha con: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dejan Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelién Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo.

