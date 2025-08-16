Es tendencia:
La picante respuesta de Luis Enrique cuando le preguntaron por el ganador del Balón de Oro: “Es lo normal”

El DT de PSG fue consultado sobre quién debe quedarse con el galardón que France Football entregará el próximo 22 de septiembre.

Luego de que la revista France Football confirmara a los 30 futbolistas nominados para el Balón de Oro, se confirmó que la ceremonia se celebrará el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. Pero también se entregará el premio Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada, donde entre los seleccionados aparece Luis Enrique.

El DT de Paris Saint-Germain, que fue el que lideró a los franceses a ganar la primera Champions League de su historia, hace tiempo que es de los más importantes a nivel global. Tanto en Barcelona, como en AS Roma y Celta de Vigo, demostró que tiene enormes cualidades para conseguir objetivos y comandar grupos.

Entre los futbolistas nominados, hay nueve de PSG. Uno de ellos es Achraf Hakimi, quien fue denunciado por violación a una mujer, en un caso que habría ocurrido el 25 de febrero del 2023. De hecho, el marroquí expresó en una entrevista con Canal Plus que “cuando me ponen en el debate por el Balón de Oro, es un sueño. Si tengo opciones de ganar, creo que lo merecería también“. A raíz de estas declaraciones, en la conferencia de prensa previa al debut en la Ligue 1 ante Nantes, el nacido en Gijón fue consultado sobre el premio.

Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz y Vitinha son los 9 jugadores del club francés que están nominados. Pero ante la declaración del marroquí con pasado en Real Madrid, el DT de 55 años lanzó una respuesta muy picante: “Yo sé que les gustan las polémicas, como a todos los periodistas, es lo normal. Pero buen intento. Todos los jugadores del PSG están concentrados en las cosas realmente importantes. Los aficionados saben cuáles son esas cosas más importantes, que es ganar trofeos a nivel colectivo. Hay que concentrarse en eso”, exclamó.

Los nominados al Balón de Oro 2025

  • Ousmane Dembélé (Francia/PSG)
  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
  • Gialuigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Desiré Doué (Francia/PSG)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter de Milán)
  • Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)
  • Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli/PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
  • Scott McTominay (Escocia/Napoli)
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal/PSG)
  • Joao Neves (Portugal/PSG)
  • Pedri (España/Barcelona)
  • Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
  • Raphinha (Brasil/Barcelona)
  • Fabián Ruiz (España/PSG)
  • Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)
  • Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)
  • Vitinha (Portugal/PSG)
  • Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)
  • Lamine Yamal (España/Barcelona)
¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Théâtre du Châtelet de París, con horario a confirmar.

Las nominadas al Balón de Oro femenino

  • Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
  • Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)
  • Aitana Bonmatí (FC Barcelona/España)
  • Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)
  • Mariona Caldentey (Arsenal/España)
  • Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)
  • Sofía Cantore (Washington Spirit/Italia)
  • Steph Catley (Arsenal/Australia)
  • Melchie Dumornay (Olympique de Lyon/Francia)
  • Temwa Chawinga (KC Current/Malawi)
  • Emily Fox (Arsenal/Estados Unidos)
  • Cristiana Girelli (Juventus/Italia)
  • Esther González (Gotham FC/España)
  • Caroline Hansen Graham (FC Barcelona/Noruega)
  • Patri Guijarro (FC Barcelona/España)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)
  • Lindsey Heaps (Olympique de Lyon/Estados Unidos)
  • Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra)
  • Marta (Orlando Pride/Brasil)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
  • Ewa Pajor (FC Barcelona/Polonia)
  • Clara Mateo (Paris FC/Francia)
  • Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
  • Claudia Pina (FC Barcelona/España)
  • Alexia Putellas (FC Barcelona/España)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Escocia)
  • Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

Los arqueros nominados al Lev Yashin

  • Alison Becker (Brasil/Liverpool)
  • Yassine Bounou (Marruecos/Al Hilal)
  • Lucas Chevalier (Francia/Lille)
  • Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)
  • Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)
  • David Raya (España/Arsenal)
  • Matz Sels (Bélgica/Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Suiza/Inter)
Los entrenadores nominados al Johan Cruyff

  • Antonio Conte (Italia/Napoli)
  • Luis Enrique (España/PSG)
  • Hansi Flick (Alemania/Barcelona)
  • Enzo Maresca (Italia/Chelsea)
  • Arne Slot (Alemania/Liverpool)
