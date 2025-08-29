La tajante decisión que tomaría Xabi Alonso con Vinícius Júnior mientras Franco Mastantuono se afianza en Real Madrid

Real Madrid viene de golear a Real Oviedo, donde Xabi Alonso sorprendió a todos con la presencia de Vinícius Júnior entre los suplentes, mientras que le dio la titularidad a Franco Mastantuono. Ahora, al Merengue se le viene Mallorca, a quien recibirá este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu.

En la antesala al partido contra el cuadro dirigido por Jagoba Arrasate, el DT del Merengue habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que ocurrirá con el futuro del delantero brasileño, quien podría renovar su vínculo, pero también hizo foco en lo que fue su suplencia (ingresó en el complemento) frente a Real Oviedo.

Todo hace creer que Mastantuono volverá a ser de la partida, que Rodrygo se movería por la izquierda del ataque y que Arda Güler esté por detrás de Kylian Mbappé. “Estoy muy contento con él”, respondió sobre el oriundo de São Gonçalo. Y agregó que “ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo y lo que quiero es que haga una gran temporada”.

“Estamos empezando, aquí todos son importantes y Vini, por todo lo que ha hecho en el Madrid, por todo lo que queremos que haga esta temporada, va a ser fundamental“, añadió. Tras dejar en claro que el ex Flamengo no tiene la titularidad asegurada, afirmó que “en un vestuario lo fundamental es el sentimiento de equipo” y “que todos sepan que deben estar ahí para aportar para tener su momento y que cuando no les toque, hacerlo desde fuera”. Además, añadió que “esa cohesión… creer realmente en ella, es fundamental. Tener este espíritu de equipo. Y dentro de esto, Vinicius es importante, Fede es importante, Courtois es importante… todos son muy relevantes“.

Mbappé y Vinicius, una dupla que busca seguir siendo decisiva. (Getty Images)

La posible formación de Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2025-2026

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo. DT: Xabi Alonso.

La posible formación de Mallorca vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

Leo Román; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla, Toni Lato; Sergi Darder, Manu Morlanes; Pablo Torre; Vedat Muriqi y Mateo Joseph. DT: Jagoba Arrasate

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

