Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

La tajante decisión que tomaría Xabi Alonso con Vinícius Júnior mientras Franco Mastantuono se afianza en Real Madrid

El delantero brasileño, que está nominado al Balón de Oro, viene de ser suplente en la goleada sobre Real Oviedo.

Por Julián Mazzara

Por decisión de Xabi Alonso, Vinícius Júnior volvería a ser suplente: el motivo
© Getty ImagesPor decisión de Xabi Alonso, Vinícius Júnior volvería a ser suplente: el motivo

Real Madrid viene de golear a Real Oviedo, donde Xabi Alonso sorprendió a todos con la presencia de Vinícius Júnior entre los suplentes, mientras que le dio la titularidad a Franco Mastantuono. Ahora, al Merengue se le viene Mallorca, a quien recibirá este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu.

En la antesala al partido contra el cuadro dirigido por Jagoba Arrasate, el DT del Merengue habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que ocurrirá con el futuro del delantero brasileño, quien podría renovar su vínculo, pero también hizo foco en lo que fue su suplencia (ingresó en el complemento) frente a Real Oviedo.

Todo hace creer que Mastantuono volverá a ser de la partida, que Rodrygo se movería por la izquierda del ataque y que Arda Güler esté por detrás de Kylian Mbappé. “Estoy muy contento con él”, respondió sobre el oriundo de São Gonçalo. Y agregó que “ante el Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo y lo que quiero es que haga una gran temporada”.

“Estamos empezando, aquí todos son importantes y Vini, por todo lo que ha hecho en el Madrid, por todo lo que queremos que haga esta temporada, va a ser fundamental“, añadió. Tras dejar en claro que el ex Flamengo no tiene la titularidad asegurada, afirmó que “en un vestuario lo fundamental es el sentimiento de equipo” y “que todos sepan que deben estar ahí para aportar para tener su momento y que cuando no les toque, hacerlo desde fuera”. Además, añadió que “esa cohesión… creer realmente en ella, es fundamental. Tener este espíritu de equipo. Y dentro de esto, Vinicius es importante, Fede es importante, Courtois es importante… todos son muy relevantes“.

Mbappé y Vinicius, una dupla que busca seguir siendo decisiva. (Getty Images)

Mbappé y Vinicius, una dupla que busca seguir siendo decisiva. (Getty Images)

La posible formación de Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga 2025-2026

Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo. DT: Xabi Alonso.

Publicidad

La posible formación de Mallorca vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

Leo Román; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla, Toni Lato; Sergi Darder, Manu Morlanes; Pablo Torre; Vedat Muriqi y Mateo Joseph. DT: Jagoba Arrasate

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

Claude Makélélé eligió su candidato a ganar la Champions League: “Se puede ver el progreso”

ver también

Claude Makélélé eligió su candidato a ganar la Champions League: “Se puede ver el progreso”

A 275km de China: el estadio que deberán visitar Franco Mastantuono y el Real Madrid en la Champions League

ver también

A 275km de China: el estadio que deberán visitar Franco Mastantuono y el Real Madrid en la Champions League

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Liverpool y Real Madrid son los primeros en activar una regla desconocida del nuevo formato de la Champions League
Champions League

Liverpool y Real Madrid son los primeros en activar una regla desconocida del nuevo formato de la Champions League

Claude Makélélé eligió su candidato a ganar la Champions League: “Se puede ver el progreso”
Champions League

Claude Makélélé eligió su candidato a ganar la Champions League: “Se puede ver el progreso”

Tras su debut con Real Madrid, la tajante resolución del ‘Caso Mastantuono’ que sacude a España
Fútbol Internacional

Tras su debut con Real Madrid, la tajante resolución del ‘Caso Mastantuono’ que sacude a España

Fue compañero de Milei, jugó en la Sudáfrica de Mandela, le enseño reiki a Palermo y ahora es abogado: “Quiero volver al mundo del fútbol”
Entrevista

Fue compañero de Milei, jugó en la Sudáfrica de Mandela, le enseño reiki a Palermo y ahora es abogado: “Quiero volver al mundo del fútbol”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo