Lamine Yamal se refirió al Balón de Oro a 20 días de la entrega: “El que diga lo contrario, miente”

El delantero habló en una entrevista, en la que se mostró confiado en ganar el galardón y confesó que quiere pelear por la Champions.

Por Marco D'arcangelo

Lamine Yamal, delantero del Barcelona.
© GettyLamine Yamal, delantero del Barcelona.

El próximo lunes 22 de septiembre en el Teatro Chatelet de París se celebrará una nueva ceremonia de entrega del Balón de Oro organizada por la Revista France Football, en donde se destacará a los mejores equipos, jugadores y entrenadores tanto femeninos como masculinos de la última temporada. 

Previo a esta ceremonia, Lamine Yamal, el delantero del Barcelona que está nominado a este trofeo y que es uno de los máximos candidatos a ganarlo junto a Ousmane Dembelé, habló en una entrevista con RTVE, en donde afirmó que sueña con quedarse con este galardón.

“Por parte del Barça ganar la Champions sería algo increíble y el Balón de Oro obvio, al final todos los jugadores lo quieren ganar”, inició explicando que ganar este importante premio es un deseo que tienen todos los futbolistas profesionales.

“El que te diga que no, te está mintiendo. Todo el mundo quiere ganarlo”, continuó el español con sus declaraciones. Además, agregó que valora estar en este lugar a su corta edad: “Estar ahí en la conversación con 18 años yo creo que es algo que hay que valorar y ojalá se dé”.

Hansi Flick destacó a Lamine Yamal

El entrenador del Barcelona se refirió al nuevo 10 de su equipo y le dejó un gran elogio. “Es un absoluto genio, especialmente a su edad. Con 18 años decide los partidos él solo”, abrió el técnico alemán, que no dudó en ubicarlo ya como una pieza determinante dentro del blaugrana.

“Está en un buen camino, también es muy inteligente, pero por supuesto sigue siendo muy joven y tiene que aprender de los demás. Nosotros lo apoyamos”, comentó. Y agregó: “Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás”.

