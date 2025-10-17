Es tendencia:
Lionel Scaloni lo tuvo en la Selección Argentina, llegó a costar 25 millones y ahora podría ser dirigido por Matías Almeyda en Sevilla

Antes de que emigrara desde Napoli, el entrenador nacido en Azul ya lo había buscado para llevarlo hacia Sevilla.

Por Julián Mazzara

Giovanni Simeone, delantero de Torino.
© Getty ImagesGiovanni Simeone, delantero de Torino.

El año todavía no terminó, pero diferentes clubes comienzan a planificar lo que será el próximo mercado de pases, donde habrá varios jugadores que cambiarán de destino. Entre ellos, los de la Selección Argentina. Y es que Lionel Scaloni hablará con varios de los futbolistas que necesiten mayor rodaje antes del Mundial 2026 para que elijan un mejor futuro.

Después de hacer historia frente a Barcelona, uno de los clubes que quiere volver a las grandes planas es Sevilla, de la mano de Matías Almeyda. Y el entrenador argentino nacido en Azul está buscando la manera de quedarse con un viejo conocido de Scaloni, que durante su paso por Fiorentina llegó a cotizar unos 25 millones de euros, y que ahora se encuentra haciendo goles en Torino.

El delantero en cuestión que desea el Pelado es nada más ni nada menos que Giovanni Simeone, quien dejó Napoli tras lograr el Scudetto en la temporada 2024-2025, y ahora podría tener su primera experiencia por el fútbol español, ya que después de marcharse de River hizo toda su carrera en Italia.

A sus 30 años, y después de afrontar 410 partidos oficiales, además de anotar 104 goles, el Cholito Simeone conoce muy bien a Almeyda, quien supo dirigirlo en Banfield tras regresar a la Primera División en 2014. Si bien todavía no hubo una oferta formal por parte de los andaluces, la difícil situación económica que transitan los obligaría a negociar por un préstamo con opción de compra, según reportó El Nacional.cat, periódico digital situado en Cataluña. El deseo está latente, pero dependerá de cómo lleven adelante las negociaciones.

Gio Simeone entrenando en la Selección Argentina con Emiliano Buendía, Enzo Fernández y Ángel Correa. (Getty Images)

Gio Simeone entrenando en la Selección Argentina con Emiliano Buendía, Enzo Fernández y Ángel Correa. (Getty Images)

Los partidos que Giovanni Simeone fue convocado por Lionel Scaloni

Giovanni Simeone formó parte del primer recambio que tuvo la Selección Argentina en su plantel mayor tras el Mundial de Rusia. El por entonces delantero de la Fiorentina fue incluido por Lionel Scaloni en su primera lista como entrenador del combinado nacional el 8 de septiembre del 2018 contra Guatemala en un amistoso.

Luego, también en 2018, fue citado para los compromisos -todos amistosos- ante Colombia, Irak, Brasil y México. Tiempo más tarde, Scaloni lo volvería a llamar para la presentación ante Indonesia en China el 19 de junio del 2023. Jugó 5 minutos y fue la última vez que se lo vio vistiendo la camiseta argentina.

