Mientras André Onana gana 10 millones en Manchester United, esto cobra Dibu Martínez en Aston Villa

Después de hacer historia en el arco de Aston Villa, con quien afrontó la pasada edición de la Champions League, certamen al que no accedía desde 1982, Dibu Martínez se transformó en uno de los grandes ídolos del club de Birmingham. Y ahora puede emigrar.

Sí, a pesar de que el cariño entre los hinchas y el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina es recíproco, tiene chances de llegar a Manchester United, donde se encuentra el camerunés André Onana, quien no termina de convencer al entrenador portugués Rúben Amorim. Pero así como el dinero que piden desde Aston Villa se transforma en una complicación, también lo es el contrato.

En la actualidad, y según reporta Capology, el sitio especializado en los salarios de los jugadores, Onana tiene un contrato que lo une a los Red Devils hasta junio de 2028 y por cada temporada percibe un total de 10.4 millones de libras. Entre las diferentes variables que están especificadas dentro del vínculo, el ex Inter de Milán terminaría su estadía con 18.720.000 de libras.

Por el lado del marplatense de 32 años, quien tiene contrato vigente en The Villans hasta mediados de 2029, percibe anualmente un total de 7.800.000 de libras, y a diferencia del camerunés nacido en la ciudad de Méfou-et-Akono, no posee ningún tipo de bonus. Una vez que culmine su estadía, siempre y cuando no emigre de la institución, el ex Arsenal y Getafe ganará 31.200.000 de libras.

Dibu Martínez podría salir de Aston Villa en el mercado de fichajes.

Los números del Dibu Martínez en Aston Villa

Tras su arribo para la temporada 2020-21, Emiliano Martínez lleva disputados un total de 212 partidos con la camiseta de los Villanos. A lo largo de estas cinco temporadas, mantuvo la valla invicta en 70 ocasiones y le convirtieron 256 goles.

Publicidad

Publicidad

Además, durante su paso en Villa ganó dos veces el premio The Best a mejor arquero del mundo y el galardón Lev Yashin, entregado por la revista France Football debido al mismo motivo. A nivel grupal, fue pieza ornamental del exitoso ciclo de reconstrucción del club, el cual volvió a competir en Champions League luego de 42 años.

ver también El inesperado motivo por el que Gianluigi Donnarumma se entromete en el futuro de Dibu Martínez