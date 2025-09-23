Creer o reventar: la coincidencia de Dembélé y el Balón de Oro que ilusiona a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026

Ousmane Dembélé ganó por primera vez el Balón de Oro, dejando en segundo lugar a Lamine Yamal. Fue muy grande la emoción que tuvo el delantero francés que milita en las filas de Paris Saint-Germain, quien durante cuatro temporadas completas compartió el plantel de Barcelona con Lionel Messi.

En aquellos tiempos, forjaron una grandiosa relación. Por esa misma razón, el capitán de la Selección Argentina, mientras entrena con Inter Miami y piensa en lo que será el Mundial 2026, le envió un mensaje para felicitarlo. Pero también aprovechó para hacerlo por una cuestión que generó muchísima ilusión entre los hinchas.

Así como cuando la Pulga pasó de Barcelona a Paris Saint-Germain, justo en la previa al Mundial de Qatar, se conoció que Ronaldinho y Kylian Mbappé habían ganado el campeonato más importante de este deporte tras llegar a la institución francesa, algo que terminó cumpliéndose en diciembre de 2022, ahora el dato está relacionado a los últimos tres galos que obtuvieron el Balón de Oro.

En 1985 fue Michel Platini quien se quedó con el galardón, y al año siguiente la Selección Argentina, de la mano de Diego Armando Maradona, obtuvo su segundo Mundial en la historia. Pero en 2022, antes de que se disputara la competencia en Medio Oriente, fue otro francés el ganador: Karim Benzema. Lo que vino después, es historia conocida.

Son datos estadísticos que alimentan la ilusión de todos los fanáticos que esperan que Messi pueda retirarse de la actividad, o al menos del seleccionado, con un nuevo campeonato mundial. Aún falta tiempo, pero así como en aquellos tiempos se cumplió la profecía, habrá que esperar algunos meses para conocer si, en este caso, tendrá el mismo resultado.

Lionel Messi con la Selección Argentina.

Cuánto salen las entradas para el Mundial 2026

Inicialmente y como parte de esta preventa, habrá entradas individuales disponibles para los 104 partidos de la fase de grupos -incluso antes del sorteo del próximo 5 de diciembre- y también entradas para todos los partidos de un grupo específico, las cuales comienzan en los 60 dólares.

Argentina, entre los 10 países que más usuarios registraron su solicitud para el sorteo

FIFA también dio a conocer los diez países que más usuarios registrados tuvieron en la fase de inscripción para el sorteo de la preventa de entradas, donde Argentina se ubica en la posición 7, entremezclada entre varios países con mayor cantidad de habitantes.

El podio lo ocupan los tres países organizadores, con Estados Unidos, México y Canadá. Luego viene Alemania en cuarto lugar, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia, completando el Top Ten.

Curiosamente, Alemania e Italia aún no tienen asegurada su clasificación a la próxima Copa del Mundo y están en una situación complicada en sus grupos de Eliminatorias.

