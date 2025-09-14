Es tendencia:
Por qué no juega Lamine Yamal hoy en Barcelona vs. Valencia por LaLiga

El delantero de 18 años no fue convocado para enfrentar al elenco Che.

Por Marco D'arcangelo

Lamine Yamal, delantero del Barcelona.
© GettyLamine Yamal, delantero del Barcelona.

Por la cuarta fecha de LaLiga, en el Estadio Johan Cruyff el Barcelona recibe al Valencia en búsqueda de una victoria que le permita llegar a los 10 puntos y quedar como escolta del Real Madrid, que ya ganó y está como único líder con puntaje perfecto. 

Para este duelo, el entrenador del Blaugrana, Ansi Flick, no podrá contar con una de sus principales figuras, debido a que no estará presente Lamine Yamal, el delantero de 18 años que regresó al plantel con una lesión luego de jugar por Eliminatorias con la Selección de España.

El motivo de la ausencia de Yamal en este encuentro contra Valencia es debido a que sufrió molestias en el pubis, por lo que no fue convocado para ser preservado y esperar por su recuperación de cara al estreno por la UEFA Champions League, en donde el Barça visitará al Newcastle. 

El jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos”, fue el posteo de la cuenta oficial del Barcelona para informar la baja del delantero ante el elenco Che.

La formación del Barcelona para enfrentar a Valencia

Sin Lamine Yamal, el Blaugrana formará con: Joan García; Jules Kounde, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Fermín Torres, Marc Casadó, Pedri; Ferrán Torres, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

