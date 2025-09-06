Real Madrid solo necesitó una palabra para definir a Franco Mastantuono y compararlo con Arda Güler

Desde su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono dejó buenas impresiones tanto para los hinchas como también para el entrenador Xabi Alonso, quien en dos de las tres primeras fechas de LaLiga decidió incluirlo dentro del XI titular y hasta lo elogió en conferencia de prensa.

En medio de la fecha FIFA, la cuenta oficial de X (ex Twitter) del Merengue, publicó un posteo en el que aparece el mediocampista argentino de 18 años junto a Arda Güler, el volante ofensivo turco que también se ganó un lugar como titular. Allí, describió a los dos jugadores con una sola palabra.

“Joyas”, dice la publicación del Real Madrid, en la que destacaron a Mastantuono y Güler por su rendimiento dentro del campo de juego en el inicio de la temporada, en la que el elenco comandado por Xabi Alonso logró ganar los tres partidos de LaLiga, para ubicarse como uno de los dos líderes, junto a Athletic Bilbao.

El posteo del Real Madrid para Franco Mastantuono.

Dentro de los comentarios de este posteo, los fanáticos del Merengue se deshicieron en elogios para con los dos futbolistas, quienes armaron una buena dupla en la cancha y hasta realizaron un festejo particular cuando Arda Güler convirtió ante Mallorca, aunque el tanto finalmente fue anulado por offside.

Real Madrid usó a Mastantuono para justificar la suspensión de un partido

Aunque el argentino juega en el primer equipo aparece como fichado por el filial, es decir el Real Madrid B, que milita en la Segunda División. Por eso, utilizaron el nombre del jugador de 18 años para completar la suspensión del próximo partido del conjunto blanco.

Es que el combinado dirigido por Álvaro Arbeloa cuenta con una cantidad significativa de bajas en esta Fecha FIFA y debía enfrentar el domingo al mediodía al Racing de Ferrol. Sin embargo, se basó en las ausencias de sus jugadores en selecciones mayores para pedir la postergación del duelo. Además de Mastantuono usaron como argumento a Loren Zúñiga, que representa a Guinea Ecuatorial en esta ventana internacional.

De esta manera, el Real Madrid B podrá reagrupar sus piezas para enfocarse en su próximo compromiso, recién el 10 de septiembre. Arbeloa ya no tendrá dolor de cabeza para armar un equipo con 9 bajas por citaciones internacionales, sin incluir al argentino, además de contar con 3 lesionados.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

Tras cumplir 18 años, Mastantuono fue presentado como jugador blanco y se posicionó rápidamente como un jugador importante para Xabi Alonso. Hasta el momento, el argentino disputó los 3 compromisos de Real Madrid en LaLiga. Todas victorias en las que totalizó 151 minutos en cancha. Aún no se destapó como goleador o asistidor.

