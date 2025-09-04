Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Toni Kroos se burló del fichaje más caro de la temporada: “La mitad de la gente nunca ha oído hablar de él”

El teutón, que se retiró en Real Madrid a mediados de 2024, analizó el último mercado de pases.

Por Julián Mazzara

Toni Kroos se retiró de la actividad profesional en julio de 2024.
© Getty ImagesToni Kroos se retiró de la actividad profesional en julio de 2024.

Después de lo que fue su retirada de la actividad deportiva, Toni Kroos comenzó a gestionar una academia de juveniles y pequeñas promesas en Madrid, además de que lanzó su propia versión de la Kings League en Alemania, la cual es llamada Icon League. De hecho, allí es donde se desarrolla tras ser profesional durante 17 años.

Por otra parte, el ex mediocampista alemán se transformó en accionista de la agencia que lo representó a lo largo de toda su carrera y posee inversiones en el sector inmobiliario desde hace un lustro. Otra de las actividades que desarrolla el ex Bayern Múnich está relacionada a lo mediático, donde junto a su hermano Félix tienen un podcast llamado Einfach mal Luppen.

Entre ambos, analizan la actualidad futbolística y allí fue que se refirieron a la llegada de Alexander Isak a Liverpool, por quien desembolsaron un total de 174 millones de euros (130 millones de libras esterlinas) y así se transformó en el fichaje más caro de todo el mundo en este último mercado.

“Confío en nuestros oyentes, pero te diría que, más o menos, la mitad nunca ha oído hablar de Isak. Juzguen ustedes mismos, en serio”, aseveró el nacido en Greifswald. Y rápidamente, su hermano fue por más: “Sólo de la época del Borussia Dortmund”, esbozó. A lo que el campeón del mundo en 2014 con su seleccionado retrucó: “Dortmund, bueno. Allí no ha pasado gran cosa”. Aunque al referirse al monto final de la operación, aseveró: “Sí, es mucho dinero, sin duda”.

Alexander Isak, nuevo futbolista de Liverpool. (Foto: Press Liverpool)

Alexander Isak, nuevo futbolista de Liverpool. (Foto: Press Liverpool)

Ahora, en el elenco dirigido por Arne Slot, el sueco nacido en la ciudad de Solna deberá demostrar que no se equivocaron a la hora de desembolsar la exorbitante cifra de dinero para sacarlo de Newcastle United y así transformarse en la tercera venta más cara de la historia, siendo superado por Kylian Mbappé (180 millones) y Neymar (222 millones) cuando se concretaron sus respectivos fichajes a París Saint-Germain.

Publicidad

Liverpool ya gastó 542 millones de euros

Entre Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni y Giorgi Mamardashvili, Liverpool lleva gastados un total de 542.000.000 de euros. Vale aclarar que el arquero georgiano fue fichado hace un año, estuvo a préstamo en Valencia y se sumó ahora.

Por otra parte, estuvo muy cerca de sumarse el marfileño Marc Guehi, de Crystal Palace, quien iba a llegar a cambio de 40 millones. Pero a último momento se truncó y se quedó en el último campeón de la FA Cup.

El cara a cara de Diego Simeone con uno de sus jugadores tras el peor inicio de temporada con Atlético de Madrid

ver también

El cara a cara de Diego Simeone con uno de sus jugadores tras el peor inicio de temporada con Atlético de Madrid

Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas: horario, posibles formaciones y canal

ver también

Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas: horario, posibles formaciones y canal

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Ni Messi ni Haaland, Virgil van Dijk reveló el delantero más difícil de marcar: “Siempre se las arreglaba para meter un gol”
Noticias de la Premier League

Ni Messi ni Haaland, Virgil van Dijk reveló el delantero más difícil de marcar: “Siempre se las arreglaba para meter un gol”

A pesar de gastar casi 450 millones, revelan que Liverpool no fue el club que más dinero perdió en el mercado de pases
Noticias de la Premier League 2025

A pesar de gastar casi 450 millones, revelan que Liverpool no fue el club que más dinero perdió en el mercado de pases

La histórica compra que cerró el Liverpool de Mac Allister: con 174 millones, el fichaje más caro de la Premier League
Fútbol Internacional

La histórica compra que cerró el Liverpool de Mac Allister: con 174 millones, el fichaje más caro de la Premier League

Russo sigue internado: las novedades sobre el estado de salud del técnico de Boca
Boca Juniors

Russo sigue internado: las novedades sobre el estado de salud del técnico de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo