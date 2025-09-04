Toni Kroos se burló del fichaje más caro de la temporada: “La mitad de la gente nunca ha oído hablar de él”

Después de lo que fue su retirada de la actividad deportiva, Toni Kroos comenzó a gestionar una academia de juveniles y pequeñas promesas en Madrid, además de que lanzó su propia versión de la Kings League en Alemania, la cual es llamada Icon League. De hecho, allí es donde se desarrolla tras ser profesional durante 17 años.

Por otra parte, el ex mediocampista alemán se transformó en accionista de la agencia que lo representó a lo largo de toda su carrera y posee inversiones en el sector inmobiliario desde hace un lustro. Otra de las actividades que desarrolla el ex Bayern Múnich está relacionada a lo mediático, donde junto a su hermano Félix tienen un podcast llamado Einfach mal Luppen.

Entre ambos, analizan la actualidad futbolística y allí fue que se refirieron a la llegada de Alexander Isak a Liverpool, por quien desembolsaron un total de 174 millones de euros (130 millones de libras esterlinas) y así se transformó en el fichaje más caro de todo el mundo en este último mercado.

“Confío en nuestros oyentes, pero te diría que, más o menos, la mitad nunca ha oído hablar de Isak. Juzguen ustedes mismos, en serio”, aseveró el nacido en Greifswald. Y rápidamente, su hermano fue por más: “Sólo de la época del Borussia Dortmund”, esbozó. A lo que el campeón del mundo en 2014 con su seleccionado retrucó: “Dortmund, bueno. Allí no ha pasado gran cosa”. Aunque al referirse al monto final de la operación, aseveró: “Sí, es mucho dinero, sin duda”.

Alexander Isak, nuevo futbolista de Liverpool. (Foto: Press Liverpool)

Ahora, en el elenco dirigido por Arne Slot, el sueco nacido en la ciudad de Solna deberá demostrar que no se equivocaron a la hora de desembolsar la exorbitante cifra de dinero para sacarlo de Newcastle United y así transformarse en la tercera venta más cara de la historia, siendo superado por Kylian Mbappé (180 millones) y Neymar (222 millones) cuando se concretaron sus respectivos fichajes a París Saint-Germain.

Liverpool ya gastó 542 millones de euros

Entre Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni y Giorgi Mamardashvili, Liverpool lleva gastados un total de 542.000.000 de euros. Vale aclarar que el arquero georgiano fue fichado hace un año, estuvo a préstamo en Valencia y se sumó ahora.

Por otra parte, estuvo muy cerca de sumarse el marfileño Marc Guehi, de Crystal Palace, quien iba a llegar a cambio de 40 millones. Pero a último momento se truncó y se quedó en el último campeón de la FA Cup.

