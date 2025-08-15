Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tottenham

Tottenham está atento a la medida que tomó el representante del Cuti Romero a menos de un año del Mundial 2026

La postura se conoció luego de que Tottenham lo nombrara como capitán en reemplazo de Son Heung-Min.

Por Julián Mazzara

Cuti Romero en Tottenham
© Getty ImagesCuti Romero en Tottenham

Tottenham viene de recibir un duro golpe, ya que perdió la final de la Supercopa de Europa a manos de Paris Saint-Germain. Si bien los dirigidos por Thomas Frank llevaban la ventaja gracias a que el Cuti Romero se anotó en el marcador, no lograron sostenerlo, terminaron en los penales y allí se decretó el título para los franceses.

Mientras están en plena búsqueda de refuerzos, justo antes de que inicien su participación en la Premier League, en los Spurs ya saben que la capitanía del defensor argentino no será para siempre. Y no porque ellos no quieran tenerlo más entre sus filas, sino porque el representante del cordobés quiere sacarlo de Londres.

A lo largo de las últimas horas, el sitio español El Debate aseguró que, mientras en Real Madrid se guardan una carta para jugar fuerte sobre el cierre del mercado de pases, el agente del campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina quiere depositarlo en el conjunto blanco que acaba de presentar a Franco Mastantuono.

La fuente citada también reporta que Ciro Palermo, el empresario que maneja la carrera del Cuti, desea “que Daniel Levy, dueño de los Spurs, lo intercambie por Rodrygo para abaratar el coste del brasileño”. Si bien en el cuadro inglés quieren concretar la llegada del delantero para esta temporada, es muy factible que el zaguero de 27 años emigre en 2026, antes de que se dispute el Mundial en Estados Unidos.

Cuti Romero, defensor de Tottenham.

Cuti Romero, defensor de Tottenham.

Los números de Cuti Romero en Tottenham

Desde su arribo en 2021, el Cuti Romero disputó un total de 125 compromisos con la camiseta de Tottenham, dónde anotó en 8 oportunidades. La Europa League de esta campaña significó su primer título no solo en Spurs, sino a nivel clubes.

Publicidad

Tottenham debutará este sábado en la Premier League 2025/2026

Tras el duelo con el conjunto de Luis Enrique, Tottenham se enfocará en su estreno en la Premier League 2025/2026. Será contra Burnley el sábado 16 de agosto a las 16 horas CET en el Tottenham Stadium de Londres.

Dos clubes de la Premier League envueltos en un escándalo por un fichaje de 60 millones: amenazan con tomar acciones legales

ver también

Dos clubes de la Premier League envueltos en un escándalo por un fichaje de 60 millones: amenazan con tomar acciones legales

Tottenham pagaría 55 millones para sumar a Eberechi Eze tras perder la Supercopa de Europa

ver también

Tottenham pagaría 55 millones para sumar a Eberechi Eze tras perder la Supercopa de Europa

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de la Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Guardiola lo quiso para reemplazar a Julián Álvarez y ahora Tottenham pagaría 55 millones tras perder la Supercopa de Europa
Noticias de la Premier League 2025

Guardiola lo quiso para reemplazar a Julián Álvarez y ahora Tottenham pagaría 55 millones tras perder la Supercopa de Europa

Los millones que ganó PSG tras consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2025
Fútbol europeo

Los millones que ganó PSG tras consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2025

El gol de Cuti Romero para Tottenham ante PSG en la Supercopa
Fútbol europeo

El gol de Cuti Romero para Tottenham ante PSG en la Supercopa

La llamativa decisión de Miguel Russo en la previa de Boca vs. Independiente Rivadavia
Boca Juniors

La llamativa decisión de Miguel Russo en la previa de Boca vs. Independiente Rivadavia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo