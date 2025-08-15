Tottenham está atento a la medida que tomó el representante del Cuti Romero a menos de un año del Mundial 2026

Tottenham viene de recibir un duro golpe, ya que perdió la final de la Supercopa de Europa a manos de Paris Saint-Germain. Si bien los dirigidos por Thomas Frank llevaban la ventaja gracias a que el Cuti Romero se anotó en el marcador, no lograron sostenerlo, terminaron en los penales y allí se decretó el título para los franceses.

Mientras están en plena búsqueda de refuerzos, justo antes de que inicien su participación en la Premier League, en los Spurs ya saben que la capitanía del defensor argentino no será para siempre. Y no porque ellos no quieran tenerlo más entre sus filas, sino porque el representante del cordobés quiere sacarlo de Londres.

A lo largo de las últimas horas, el sitio español El Debate aseguró que, mientras en Real Madrid se guardan una carta para jugar fuerte sobre el cierre del mercado de pases, el agente del campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina quiere depositarlo en el conjunto blanco que acaba de presentar a Franco Mastantuono.

La fuente citada también reporta que Ciro Palermo, el empresario que maneja la carrera del Cuti, desea “que Daniel Levy, dueño de los Spurs, lo intercambie por Rodrygo para abaratar el coste del brasileño”. Si bien en el cuadro inglés quieren concretar la llegada del delantero para esta temporada, es muy factible que el zaguero de 27 años emigre en 2026, antes de que se dispute el Mundial en Estados Unidos.

Cuti Romero, defensor de Tottenham.

Los números de Cuti Romero en Tottenham

Desde su arribo en 2021, el Cuti Romero disputó un total de 125 compromisos con la camiseta de Tottenham, dónde anotó en 8 oportunidades. La Europa League de esta campaña significó su primer título no solo en Spurs, sino a nivel clubes.

Tottenham debutará este sábado en la Premier League 2025/2026

Tras el duelo con el conjunto de Luis Enrique, Tottenham se enfocará en su estreno en la Premier League 2025/2026. Será contra Burnley el sábado 16 de agosto a las 16 horas CET en el Tottenham Stadium de Londres.

