Guardiola lo quiso para reemplazar a Julián Álvarez y ahora Tottenham pagaría 55 millones tras perder la Supercopa de Europa

A pesar de que comenzó ganando 2 a 0, Tottenham no pudo mantener el resultado, PSG se lo empató sobre la hora y perdió 4 a 3 la tanda por penales en la Supercopa de Europa, por lo que de esta manera no pudo quedarse con este certamen por primera vez en su historia.

Esta dura derrota caló hondo en el equipo comandado por Thomas Frank, y es por eso que en la semana previa al inicio de la Premier League, la dirigencia del elenco londinense decidió salir nuevamente al mercado para incorporar a un futbolista que pueda reemplazar a Heung Min Son, quien se marchó a LAFC.

El apuntado, es Eberechi Eze, volante ofensivo que se destaca en el Crystal Palace, equipo con el que ganó la Community Shield, y que el año pasado estuvo cerca de pasar al Manchester City, debido a que Pep Guardiola lo tuvo como uno de los candidatos para ocupar el lugar que dejó Julián Álvarez.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Tottenham está preparado para iniciar conversaciones formales con el Crystal Palace por Eberechi Eze para realizar una oferta en los próximos días y quedarse con la ficha del futbolista de 27 años.

Además, siguiendo con su información, la fuente citada agregó que al futbolista le seduce la posibilidad de pasar a los Spurs, ya que en esta temporada jugarán la fase de liga de la Champions League, aunque no hará fuerza para marcharse, sino que esperará que los clubes lleguen a un entendimiento.

Si bien no se oficializaron los números por los que Tottenham realizarían la oferta formal, el medio especializado Transfermarkt tasó el pase de Eze en 55 millones de dólares, por lo que el elenco londinense podría pagar una cifra similar a esta para quedarse con el futbolista.

Los números de Eberechi Eze en Crystal Palace

Desde su llegada al Crystal Palace a mediados de 2020, el mediocampista ofensivo de 27 años lleva disputados un total de 168 partidos. En los mismos, convirtió 40 goles y aportó 28 asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas, no fue expulsado y logró la FA Cup 2024/25 y la Community Shield 2025.

