Tras develarse su dorsal, Alejandro Garnacho confesó qué jugador lo motivó para jugar en Chelsea: “Me gustaba”

Alejandro Garnacho, después de muchísimas idas y vueltas, logró salir de Manchester United y fichó por Chelsea, donde compartirá el plantel con Enzo Fernández y Facundo Buonanotte, a quienes ya conoce de la Selección Argentina.

El extremo nacido en Madrid, que discrepó muchísimo con Rúben Amorim durante su estadía en los Red Devils, utilizará el dorsal 49 y ya forma parte de la lista de buena fe para afrontar la Champions League. Pero además, en el sitio oficial de los londineses, reveló por qué optó por jugar en Stamford Bridge.

Tuvo la posibilidad de emigrar hacia Aston Villa y también a Atlético de Madrid, pero su elección se dio gracias a uno de los grandes ídolos de la modernidad que tiene la institución, Eden Hazard. El belga que se retiró en octubre de 2023 con la camiseta de Real Madrid, ganó 6 títulos en Londres, incluyendo dos ediciones de la UEFA Europa League.

“Miraba la Premier League cuando era más joven, y obviamente miraba a Chelsea, porque me gustaba Hazard. Por eso aliento al Chelsea“, exclamó el Bichito. A lo que añadió: “La forma en la que Eden jugaba me hace tenerlo de referencia. Jugamos en la misma posición, también”. Y en Londres, el oriundo de La Louvière anotó 110 goles en 352 compromisos, además de que apor´to 85 asistencias.

¿Cuándo debuta Alejandro Garnacho en Chelsea?

Luego de comenzar a entrenarse bajo las órdenes de Enzo Maresca, en Cobham, el estreno de Alejandro Garnacho podría darse cuando Chelsea visite a Brentford, el sábado 13 de septiembre.

Los números de Garnacho en Manchester United

De cara a su llegada a Chelsea, que se dio a cambio de 40 millones de libras y un 10% de una futura venta que quedó en posesión de Manchester United, el conjunto londinense esperará recuperar a Alejandro Garnacho, quien supo brillar en sus primeras apariciones en Old Trafford.

En los 144 partidos oficiales que afrontó con los Red Devils, el Bichito anotó 26 goles y repartió 22 asistencias, además de que fue útil en las consagraciones en FA Cup y Carabao Cup, así como en su camino a la final de la pasada Europa League que quedó en poder de Tottenham.

