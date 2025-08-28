Tras vender a Alejandro Garnacho y hacer un papelón en la EFL Cup, Manchester United está cerca de concretar otra salida

Las últimas horas para Manchester United no fueron para nada gratas. En la EFL Cup protagonizó un verdadero papelón al ser eliminado de la segunda ronda, por penales, ante Grimsby Town. Como si fuese poco, luego de largas negociaciones, se confirmó la salida de Alejandro Garnacho.

El futbolista que sigue alejado de la Selección Argentina, sabía que bajo las órdenes de Rúben Amorim no iba a tener lugar en los Red Devils y buscó un nuevo rumbo para que su carrera tenga otro sentido. Y como deseaba quedarse en Inglaterra, aceptó pasar a Chelsea.

En el mientras tanto, Jim Ratcliffe sigue buscando depurar al plantel. Sí, pese a que en los alrededores del Reino Unido comiencen a circular diferentes versiones sobre el futuro inmediato de Amorim, quien estaría en la cuerda floja tras la eliminación en la EFL Cup. Y el jugador que ahora puede ser negociado por el dueño del United es el brasileño Antony.

Hace tiempo que Real Betis busca prolongar el préstamo del ex Ajax, y a través de una entrevista con El País, fue Ramón Alarcón quien se refirió a la negociación: “Podemos decir que el acuerdo con Antony es complicado, pero el club lo está intentando. La negociación con Manchester United está avanzando con bastante éxito”, sostuvo el Director General de Negocio.

Si bien los españoles son optimistas con repatriar al delantero nacido en Osasco, según reportan desde The Telegraph, la postura de Manchester United es poder vender al futbolista y no volver a cederlo. Mucho menos sin opción u obligación de compra. Por esa misma razón, las negociaciones se encuentran estancadas. Pero la presión del atacante podría hacer que Ratcliffe acepte lo ofrecido por los béticos. El tiempo apremia.

Antony llegó al Manchester United en 2022 a cambio de más de 90 millones de euros, pero nunca logró brillar como lo había hecho en Ajax ni cumplir con todo lo que prometía como jugador. En 96 partidos desde su llegada, apenas fue capaz de convertir 12 goles y dar 5 asistencias, hasta que Rúben Amorim finalmente decidió separarlo del plantel.

Su último paso fue, a préstamo, por Real Betis y lo vio en un nivel más similar a ese que tuvo en el fútbol de los Países Bajos, con 9 goles y 5 asistencias en 26 partidos y una final de Conference League en su haber.

La denuncia contra Antony por violencia de género

Antony, fue investigado por la justicia de São Paulo tras las acusaciones de su ex novia, Gabriela Cavallin. La denuncia fue por violencia doméstica, y de acuerdo a los reportes, habría evidencias en foto, video y chats de texto sobre lo acontecido en junio de 2022.

Uno de los videos incluso mostraría una lesión que dejó expuestos los huesos de los dedos de la mano de la víctima. De acuerdo a sus declaraciones, todo habría surgido de los celos del jugador tras ver una foto de Gabriela en un club nocturno.

El tiempo pasó, y en agosto de 2024, tras largos meses de investigación, la policía brasileña confirmó públicamente que cerraron la causa, sin ningún tipo de acusación formal, ante la falta de pruebas.