Xabi Alonso fue contundente con la titularidad de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Deberemos esperar”

Sin sobresaltos, Real Madrid derrotó a Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Franco Mastantuono volvió a ser titular y así sumó su quinto partido bajo las órdenes de Xabi Alonso, quien lo reemplazó a los 77 minutos del encuentro y mandó a la cancha a Brahim Díaz.

El ex River nacido en Azul tuvo un buen desempeño y, entre todos los que jugaron el cotejo correspondiente a la fecha 5 de LaLiga 2025-2026, fue el que más duelos ganó (12), el que más gambetas exitosas tuvo (6) y el que más infracciones recibió (3). Pero todavía no puede convertir ni aportar asistencias.

“En la posición que juega, necesitamos un jugador que pueda asociarse y tener verticalidad”, enfatizó el entrenador con pasado en Bayer Leverkusen sobre el desempeño del argentino que no estará en el Mundial de Chile Sub-20. “Mientras rinda, va a jugar”, agregó en conferencia de prensa.

Por otra parte, el estratega de 43 años hizo foco en la ansiedad que tiene Mastantuono por poder tener su estreno en las redes con la camiseta merengue: “Sé que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero si nos lleva un poco más de tiempo, deberemos esperar. Todo llegará pronto”, exclamó.

Franco Mastantuono, extremo de Real Madrid. (Getty Images)

Las estadísticas de Franco Mastantuono vs. Espanyol

Minutos jugados: 77′

Goles: 0

Asistencias: 0

Asistencias Esperadas (xA): 0.28

Toques: 70

Pases precisos: 40/45 (89%)

Pases clave: 1

Centros (acertados): 2 (0)

Pases largos (acertados): 1 (0)

Grandes ocasiones creadas: 1

Tiros a puerta: 0

Tiros fuera: 0

Disparos bloqueados: 0

Regates intentados (completados): 9 (6)

Duelos en el suelo (ganados): 20 (12)

Duelos aéreos (ganados): 0 (0)

Posesión perdida: 14

Faltas: 2

Faltas recibidas: 3

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Intercepciones: 0

Total de entradas: 3

Regateado: 2

