Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Xabi Alonso fue contundente con la titularidad de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Deberemos esperar”

El entrenador español de Real Madrid se refirió al rendimiento del extremo argentino y su desesperación por convertir.

Por Julián Mazzara

Xabi Alonso se refirió al rendimiento de Mastantuono.
© Getty ImagesXabi Alonso se refirió al rendimiento de Mastantuono.

Sin sobresaltos, Real Madrid derrotó a Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Franco Mastantuono volvió a ser titular y así sumó su quinto partido bajo las órdenes de Xabi Alonso, quien lo reemplazó a los 77 minutos del encuentro y mandó a la cancha a Brahim Díaz.

El ex River nacido en Azul tuvo un buen desempeño y, entre todos los que jugaron el cotejo correspondiente a la fecha 5 de LaLiga 2025-2026, fue el que más duelos ganó (12), el que más gambetas exitosas tuvo (6) y el que más infracciones recibió (3). Pero todavía no puede convertir ni aportar asistencias.

“En la posición que juega, necesitamos un jugador que pueda asociarse y tener verticalidad”, enfatizó el entrenador con pasado en Bayer Leverkusen sobre el desempeño del argentino que no estará en el Mundial de Chile Sub-20. “Mientras rinda, va a jugar”, agregó en conferencia de prensa.

Por otra parte, el estratega de 43 años hizo foco en la ansiedad que tiene Mastantuono por poder tener su estreno en las redes con la camiseta merengue: “Sé que tiene ganas de marcar ese primer gol, pero si nos lleva un poco más de tiempo, deberemos esperar. Todo llegará pronto”, exclamó.

Franco Mastantuono, extremo de Real Madrid. (Getty Images)

Franco Mastantuono, extremo de Real Madrid. (Getty Images)

Las estadísticas de Franco Mastantuono vs. Espanyol

  • Minutos jugados: 77′
  • Goles: 0
  • Asistencias: 0
  • Asistencias Esperadas (xA): 0.28
  • Toques: 70
  • Pases precisos: 40/45 (89%)
  • Pases clave: 1
  • Centros (acertados): 2 (0)
  • Pases largos (acertados): 1 (0)
  • Grandes ocasiones creadas: 1
  • Tiros a puerta: 0
  • Tiros fuera: 0
  • Disparos bloqueados: 0
  • Regates intentados (completados): 9 (6)
  • Duelos en el suelo (ganados): 20 (12)
  • Duelos aéreos (ganados): 0 (0)
  • Posesión perdida: 14
  • Faltas: 2
  • Faltas recibidas: 3
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Intercepciones: 0
  • Total de entradas: 3
  • Regateado: 2
Publicidad

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Se complica la renovación de Vinícius Jr en Real Madrid: el motivo
Fútbol europeo

Se complica la renovación de Vinícius Jr en Real Madrid: el motivo

Racing disputará el Mundial de Clubes en 2026
Fútbol Internacional

Racing disputará el Mundial de Clubes en 2026

Kylian Mbappé no dudó y reveló quién debe ser el ganador del Balón de Oro: “Es mi amigo”
Fútbol Internacional

Kylian Mbappé no dudó y reveló quién debe ser el ganador del Balón de Oro: “Es mi amigo”

A 24hs del GP de Bakú, confirman quién será el compañero de Verstappen en Red Bull para el 2026: “Ha impresionado”
FÓRMULA 1

A 24hs del GP de Bakú, confirman quién será el compañero de Verstappen en Red Bull para el 2026: “Ha impresionado”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo