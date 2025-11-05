A la espera del anuncio de Colapinto para 2026, Jack Doohan mostró su nueva realidad seis meses después de ser reemplazado

Mientras la Fórmula 1 se prepara para confirmar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2026, Jack Doohan vive un momento completamente diferente. El joven de 22 años, que había comenzado la temporada en la parrilla, no solo perdió su lugar sino que perdió terreno con Paul Aron, quien se perfila para seguir como reserva el próximo año.

Con un equipo que ya no tiene expectativas de sumar puntos en 2025 y que parece tener todo resuelto para el futuro, los planes del australiano parecen estar lejos de Enstone. Con todo el paddock expectante por el anuncio del argentino, el relegado piloto oriundo de Gold Coast mostró cómo vive su día a día.

Doohan se mantiene activo en sus redes sociales. De hecho, se mostró acompañando a Alpine en las sedes de los últimos Grandes Premios (México, Austin, entre otras). En su último posteo, realizado el martes 4 de noviembre, dejó en claro que continúa entrenándose acompañado por un entrenador de Alpine y así será hasta el último día.

En las últimas semanas, Doohan fue vinculado con equipos como Haas, Williams, Kick Sauber (será Audi a partir de 2026) y Cadillac. Hasta el momento, solo la última confirmó recientemente a su piloto de reserva, lo que le abre una posibilidad al australiano de firmar para alguno de los tres equipos restantes.

Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

ver también Colapinto nunca tuvo oportunidad: revelan el momento exacto en que Alpine dio por perdido el 2025

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

Publicidad

Publicidad

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Cuándo se corre el GP de Brasil

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Franco Colapinto continuará en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

continuará en para la temporada de Fórmula 1. Jack Doohan perdió su asiento y fue vinculado con Haas , Williams , Kick Sauber y Cadillac .

perdió su asiento y fue vinculado con , , y . Doohan participó en los últimos Grandes Premios (México, Austin) y se entrena con un entrenador de Alpine.

ver también Franco Colapinto solo necesitó tres palabras para definir el circuito de Interlagos en la previa del GP de Brasil de la Fórmula 1