A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Son días intensos para Franco Colapinto. Es que además de los preparativos para el GP de Azerbaiyán, el argentino está recibiendo múltiples novedades respecto a su futuro en la Fórmula 1, ya que Flavio Briatore reveló en las últimas horas que internamente en Alpine ya piensan en contar con el ex Williams como el segundo piloto de cara al 2026.
En este contexto, Colapinto y Pierre Gasly se preparan junto al resto del equipo en Endstone para afrontar las nueve carreras restantes de la temporada, con el Circuito Urbano de Bakú como el próximo en el calendario.
Luego de dos fines de semana consecutivos de competencia, con los GPs de Países Bajos e Italia como los últimos que transcurrieron, este fin de semana no habrá carrera, y los pilotos se volverán a encontrar en la pista el 19 de septiembre, cuando la F1 inaugure el Gran Premio de Azerbaiyán con las prácticas libres en la capital del país asiático.
GP de Azerbaiyán
Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 19 de septiembre, para que continúe durante el 20 y 21 del mismo mes. Debido a que Bakú se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 7 horas, por lo que el GP tendrá un horario más tempranero que los últimos. A continuación, el desglose.
- Práctica libre 1: viernes 19 de septiembre 5:30 AM.
- Práctica libre 2: viernes 19 de septiembre 9:30 AM.
- Práctica libre 3: sábado 20 de septiembre 5:30 AM.
- Clasificación: sábado 20 de septiembre 09:00 AM
- Carrera: domingo 21 de septiembre 08:00 AM.
Bakú, un circuito conocido para Franco Colapinto
La carrera que se disputa en Azerbaiyán ya es conocida por Franco Colapinto. El argentino corrió el año pasado como piloto de Williams, en lo que fue su segunda carrera en la Fórmula 1. Allí, en Bakú, el pilarense consiguió por primera vez puntos al conseguir un histórico octavo lugar en la carrera, y también había conseguido su primera Q3 en clasificación.
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
- Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
- Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
- Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
- Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
- Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
- Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
- Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
- Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
- Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
- Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
- Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
- Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
- Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
- Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado-
- Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado-
- Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Flavio Briatore reveló el motivo principal por el que Franco Colapinto seguirá con Alpine en la Fórmula 1 en 2026
“Muy valioso”: Verstappen llenó de elogios a Checo Pérez tras su fichaje por Cadillac para la F1 2026