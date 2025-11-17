Alpine reveló detalles inéditos del nuevo auto que utilizará Colapinto en 2026: “Todo es mucho más temprano”

A pesar de que restan apenas tres carreras en el calendario, la planificación de Alpine parece haber pasado de página. Todos los focos de la escudería francesa se concentran en el proyecto de 2026, donde apuntan a vivir un presente diferente al actual de la mano de un monoplaza renovado, que será conducido por Franco Colapinto desde el inicio de la temporada.

Bajo ese contexto, Steve Nielsen, director general de Alpine, reveló detalles del ambicioso cronograma de la fábrica y confirmó que el desarrollo se encuentra en una etapa inédita de anticipación.

El enfoque prioritario del equipo galo en el desarrollo del sucesor del A525 está dando sus primeros frutos. Nielsen dialogó con el portal Motorsport.com y brindó un panorama sobre el estado de avance del coche, destacando el inusual ritmo de la producción. “Estuve en la fábrica la semana pasada y vi el chasis“, confirmó Nielsen. Este es un dato clave, ya que “normalmente, el chasis es algo que aparece a fines de diciembre o principios de enero“.

Y siguiendo esa línea, sorprendió: “Todo es mucho más temprano, porque nuestra primera prueba será en la tercera semana de enero“. Tras aquella revelación, el director deportivo explicó que la escudería está bajo una enorme presión debido al calendario comprimido, ya que la última carrera del año finaliza a principios de diciembre y los test de pretemporada en Barcelona se realizarán a fines de enero, obligando a Alpine a acelerar al máximo el ritmo.

Steve Nielsen, director de Alpine (Getty Images).

Además, anticipó los diferentes pasos que le restan completar a Alpine en la faceta de construcción. Todo indica que la estructura completa del nuevo monoplaza existirá “en una sola pieza para mediados de diciembre” y, de no mediar inconvenientes, el objetivo es tener el auto listo tres semanas después para la primera prueba en pista. En el medio, el proceso incluye hitos técnicos como el examen de seguridad que debe aprobar el chasis. También se acerca el momento simbólico del primer encendido del motor Mercedes (el nuevo proveedor de unidad de potencia), algo que, según Nielsen, sucedería en diciembre.

Al detallar los desafíos que enfrenta el equipo en esta etapa, el directivo fue claro sobre las prioridades que afectarán el proyecto Colapinto. “Es importante que el auto esté dentro del límite de peso, es importante que la carga aerodinámica sea buena, es importante que entendamos cómo trabajar con nuestro nuevo proveedor de unidad de potencia…“, expresó.

Pareciera que todo marcha por el camino deseado. La temprana fabricación y el enfoque técnico buscan que el A526 llegue en óptimas condiciones para que el piloto argentino pueda encarar su temporada debut, cumpliendo con las exigencias de un invierno que, para el equipo, “es más corto de lo que ha sido en mucho tiempo“.

La regla que impuso la F1 y presenta el primer desafío para Alpine rumbo a 2026

Una de las medidas aprobadas en las últimas horas por la Comisión de la F1 genera un cambio visual que obliga a los equipos a rediseñar la composición sus coches. La Fórmula 1 determinó que, de ahora en adelante, al menos el 55% de la superficie del monoplaza deberá estar cubierta por pintura o adhesivos. Esta norma ataca directamente a la práctica de dejar expuesta la fibra de carbono para aligerar el peso.

El objetivo de la FIA al imponer este porcentaje mínimo de pintura es doble: por un lado, “aumentar la diferenciación visual entre los vehículos“, mejorando el espectáculo televisivo, y por otro, poner un límite a la obsesión por el peso.

En el ámbito deportivo, el punto más relevante y que podría revolucionar la estrategia en carrera es la propuesta de introducir dos paradas obligatorias por carrera. Si bien la Comisión todavía no alcanzó un acuerdo definitivo en esta última reunión, se determinó que las conversaciones continuarán durante la próxima temporada.

Datos clave

Franco Colapinto será piloto titular de Alpine en la temporada 2026 .

será piloto titular de en la temporada . El chasis del nuevo auto (A526) ya fue visto, antes de fines de diciembre .

del nuevo auto (A526) ya fue visto, antes de . La primera prueba del monoplaza será en la tercera semana de enero.

