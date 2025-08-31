Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras los dichos de Briatore y el 11° puesto: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”

En el GP Países Bajos de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo su mejor carrera desde que es piloto de Alpine: finalizó en el puesto número 11 y quedó a tiro de sumar su primer punto con la escudería francesa. En parte, que no haya quedado en zona de puntos tuvo mucho que ver con la decisión del equipo. El argentino había sobrepasado a Pierre Gasly con una gran maniobra, pero la orden desde arriba fue que le devuelva la posición.

Inclusive, en plena carrera se pudo observar cómo el piloto argentino estaba en total disconformidad con la decisión del equipo. Por radio le pidieron: “Nos gustaría cambiar los autos en la curva 1 la próxima vez, por favor”. A lo que Colapinto respondió: “Está un segundo atrás, ¿qué querés decir?”. Luego agregó, antes de dejarlo pasar: “Un segundo, Dios mío”.

¿Qué dijo Colapinto tras terminar 11° en el GP de Países Bajos?

Una vez que terminó la carrera, con toda la adrenalina encima, Franco Colapinto dialogó con la prensa y fue crítico respecto a su equipo: “Fue una carrera larga, complicada, creo que tuve mis oportunidades, pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo nada más, el resto creo que fue una buena carrera”. Además, agregó: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, creo que estoy un poco más cómodo y con eso sí estoy contento”.

Gasly y Colapinto en el GP de Países Bajos. (Foto: Getty).

¿Qué había dicho Briatore en los últimos días?

En la previa del GP de Países Bajos, Flavio Briatore afirmó: “Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes”.

Además, agregó: “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1”.

