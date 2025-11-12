Qué pasará con Paul Aron y Jack Doohan tras la confirmación de Colapinto en Alpine para 2026

Mientras Franco Colapinto reconoció estar viviendo bajo una nueva tranquilidad que le dio su confirmación como piloto oficial de Alpine para la Fórmula 1 2026, la otra cara de la moneda del anuncio son sus compañeros dentro de la escudería. Jack Doohan, Paul Aron y hasta Kush Maini, los tres pilotos reserva que ahora deben definir sus respectivos futuros.

Alpine había iniciado la temporada 2025 con seis pilotos: Pierre Gasly y Jack Doohan como titulares, Franco Colapinto, Paul Aron, Kush Maini y Ryo Hirakawa como reservas. El japonés tuvo una prueba libre y luego decidió tomar la oportunidad que le presentaba Haas para ser el primer reserva allí, por lo que ya no está en la conversación.

Así está el futuro de los pilotos de Alpine para el 2026.

Qué pasará con Doohan, Aron y Maini en 2026

Con Colapinto tomando el lugar de titular que tenía Doohan y respondiendo a la altura de lo que Alpine esperaba de él, el australiano no volvió a subirse al A525. Por su parte, Paul Aron tuvo un puñado de pruebas libres, pero no mucho más y ahora le toca decidir su propio futuro.

Paul Aron, confirmado para el 2026 como piloto reserva

Con apenas 21 años, Paul Aron lleva tiempo bajo el ala de Alpine, incluso desde categorías menores. Y, como era de esperarse, continuará como primera opción bajo el auto en 2026. Paul Aron será el piloto reserva de Alpine en 2026, ya que la escudería es consciente de su velocidad y su capacidad.

Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, seguirá en ese rol en 2026.

El estonio será quien le ponga presión a Colapinto y Gasly, como lo hizo esta temporada. Seguirá sumando horas en el simulador y, eventuamente, en las pruebas que le toque disputar a lo largo de la temporada.

Jack Doohan y un futuro incierto

El australiano corrió su primera carrera en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, a finales del 2024. Y tuvo en las primeras fechas de la temporada, su oportunidad de ser piloto titular de Alpine. No respondió de la forma en la que la escudería lo esperaba, y fue relegado incluso por detrás de Paul Aron.

Jack Doohan todavía no sabe que hará de su carrera. (Getty)

Ha habido varios rumores sobre su futuro: charlas con otras escuderías dentro de la Fórmula 1, un salto al campeonato de turismo y hasta irse a correr a Japón. En cualquier caso, en Alpine no parece que vuelva a tener lugar en un futuro cercano.

Kush Maini correrá otra temporada de Fórmula 2

El indio Kush Maini, de ya 25 años, también seguirá bajo el ala de Alpine, como Paul Aron. Pero no es una opción realista para correr en Fórmula 1. En su lugar, se mantendrá como piloto del ART Grand Prix en la Fórmula 2, una escudería financiada y respaldada por Alpine.

El indio corre en Fórmula 2 desde la temporada 2023, donde registra dos victorias: Hungría 2024 y Mónaco 2025. La próxima será su cuarta temporada dentro de la categoría en la que no ha destacado de sobremanera.

De momento, así está diagramado el futuro de los pilotos de Alpine, esos que quedaron del otro lado del anuncio de Franco Colapinto como piloto oficial.

