Encima de Gasly y puntos por primera vez: el auspicioso pronóstico de la IA para Franco Colapinto en el GP de Austin

Luego de un fin de semana de parate tras el Gran Premio de Singapur, en las próximas horas se dará la reanudación de la Fórmula 1 con el GP de Austin. La carrera en Texas, conocida como el Circuito de las Américas, será el primero de los tres que se disputarán en el continente americano durante las semanas venideras, por lo que tendrán un condimento especial para Franco Colapinto.

Austin, México y Brasil serán las carreras más cercanas a sus tierras para el argentino, por lo que será foco principal ante las cámaras de los próximos fines de semana. En Estados Unidos, el año pasado, Colapinto logró la segunda mejor performance en su historia al conseguir un décimo puesto en Williams.

Ansioso por conseguir sus primeros puntos con Alpine, Franco buscará repetir su rendimiento anterior en Austin y luchar por meterse entre los primeros 10 en la carrera. Afortunadamente para él, la Inteligencia Artificial está de su lado. Desde Bolavip recurrimos a la IA de ChatGPT y la misma anticipó que Colapinto tendrá su mejor fin de semana en el año y sumará sus primeros puntos.

ver también Mientras Mercado Libre fue presentado en el A525 para el GP de Austin, otro sponsor de Alpine filtró información del futuro de Colapinto

El análisis de la IA sobre Colapinto en el GP de Austin

Según ChatGPT, Franco Colapinto terminará en el noveno lugar en el GP de Austin, y Pierre Gasly lo hará en el décimo. De esta manera, no solo se confirmaría que una vez más estará por encima de su compañero de escudería, sino que también sería la primera ocasión en la que los dos pilotos de Alpine finalizarían con puntos.

Como justificativo, la IA añadió: “En rendimiento medio, Colapinto está aproximadamente igual a Gasly pero con mejor momento reciente. En Austin, Franco tiene mayor confianza y conocimiento del circuito. Por eso, P9 para Colapinto es razonable, y con algo de fortuna (abandono de Alonso o de un Ferrari, o un safety car tardío) incluso podría escalar a P8 o P7. Gasly, en cambio, se proyecta más atrás (P10–P12) por rendimiento y contexto interno”.

Cómo quedaría el GP de Austin 2025, según la IA

1- Oscar Piastri

2- Lando Norris

3- Max Verstappen

4- George Russell

5- Charles Leclerc

6- Lewis Hamilton

7- Kimi Antonelli

8- Fernando Alonso

9- Franco Colapinto

10- Pierre Gasly

11- Alex Albon

12- Carlos Sainz

13- Esteban Ocon

14- Yuki Tsunoda

15- Lance Stroll

16- Oliver Bearman

17- Nico Hülkenberg

18- Liam Lawson

19- Gabriel Bortoleto

20- Isack Hadjar

Publicidad

Publicidad

Los horarios para el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos

Al correrse en América, el cronograma de horarios del Gran Premio de los Estados Unidos diferirá bastante de lo que nos acostumbró la F1 en las últimas carreras. Los horarios del fin de semana serán los siguientes:

Viernes 17

Entrenamientos Libres: 14:30hs

Clasificación Sprint: 18:30hs

Publicidad

Publicidad

Sábado 18

Carrera Sprint: 14:00hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 19