Insólito error: Red Bull admitió haber inflado mal los neumáticos de Tsunoda en la clasificación del GP de Las Vegas

El segundo día -o noche- de actividad en el Gran Premio de Las Vegas tuvo un protagonista inesperado: la lluvia. En una zona de los Estados Unidos donde llueve apenas 26 días al año en promedio, la lluvia tomó por sorpresa a las escuderías y a los pilotos, que nunca habían experimentado el callejero en esas condiciones.

El caos reinó y los errores se sucedieron, tanto dentro de la pista con infinidad de vueltas anuladas por exceder límites de pista, aquaplanning y hasta golpes contra las barreras como los de Bearman y Albon; como fuera de la misma. Y Red Bull tuvo que admitir su fallo con Yuki Tsunoda en la clasificación, luego de haberse dado cuenta de que inflaron mal los neumáticos del japonés.

Red Bull se equivocó y dejó sin chances a Tsunoda en la qualy. (Getty)

Tsunoda terminó 19 en la clasificación, sólo por delante de Lewis Hamilton, un resultado que tomó más sentido tras la explicación de Laurent Mekies, jefe de equipo: “Cometimos errores muy grandes con la presión de sus neumáticos. Estas cosas no deberían pasar, obviamente“, reconoció.

“Ya nos disculpamos con Yuki, que venía con buen ritmo y es doloroso que no tuviera la chance de demostrarlo por esta razón”, completó. Por su parte, el propio Tsunoda también se refirió al incidente que lo dejó sin chances en la qualy: “No esperábamos usar los neumáticos de lluvia extrema, y estaba a tres segundos del resto de los pilotos. Claramente, algo estaba mal, porque sentía que estaba manejando sobre hielo“, señaló.

Resultados de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)

El Gran Premio de Las Vegas será en la madrugada del domingo, al mismo horario que esta clasificación. Es decir, dará inicio a la 01:00hs en horario argentino.

