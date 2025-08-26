La reacción de Franco Colapinto a la vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac

En la semana previa al regreso de la Fórmula 1, Cadillac, la escudería que se sumará a la parrilla a partir de la próxima temporada, confirmó en sus redes sociales las llegadas de Valtteri Bottas y Checho Pérez como sus pilotos de cabecera. Ambos volverán a correr tras no sumar carreras en el año.

Luego de los posteos de presentación de los dos experimentados pilotos, Franco Colapinto reaccionó con felicidad ante la vuelta de Pérez a la F1, ya que el mexicano se fue de Red Bull a fines del año pasado y no consiguió escudería para la actual temporada.

“Vamos Checoooooooo” fueron las palabras del piloto argentino, quien respondió en un reel que subió Pérez en colaboración con la Fórmula 1 y Cadillac para anunciar su regreso a una de las categorías más importantes del automovilismo a nivel mundial, en lo que será también su 15° temporada allí.

El comentario de Colapinto al posteo de Checo Pérez.

“Es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto”, comentó Pérez en la página web oficial de la Fórmula 1, mostrando su felicidad por este nuevo paso en su carrera.

Así está la F1 2026 hasta el momento

Alpine: Pierre Gasly / ???

Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll

Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg

Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas

Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc

Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Mercedes: ??? / ???

Racing Bulls: ??? / ???

Red Bull Racing: Max Verstappen / ???

Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz

En términos lógicos, tanto Russell como Antonelli deberían renovar con Mercedes, mientras que Isack Hadjar también debería haber sido capaz de asegurarse un lugar ya sea junto a Verstappen o, cuanto menos, en Racing Bulls, tras lo mostrado hasta el momento.

La realidad es que los futuros más inciertos son los de Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Liam Lawson. El argentino tiene contrato hasta final de temporada y debe empezar a sumar para Alpine, mientras que Red Bull tiene a Arvid Lindblad con intenciones de subir a la Fórmula 1 y eso pondría en jaque el futuro tanto del japonés como del neozelandés.

