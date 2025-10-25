Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Cristiano Ronaldo le marcó a Al-Hazm con Al-Nassr: así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

El luso de 40 años sentenció el triunfo de Al-Nassr frente a Al-Hazm tras que João Félix abriera el marcador.

Por Julián Mazzara

Cristiano Ronaldo anotó el segundo tanto de Al-Nassr sobre Al-Hazm.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo anotó el segundo tanto de Al-Nassr sobre Al-Hazm.

Lionel Messi venía de anotarle un doblete a Nashville, bajo el marco de los Playoffs de la MLS, y le metía presión a Cristiano Ronaldo en la tan famosa carrera por llegar a los 1.000 goles como futbolistas profesionales. Pero el portugués tenía una bala guardada.

El astro portugués, después de que su compatriota João Félix pusiera el 1-0 frente a Al-Hazm, en condición de visitante, se encargó de aumentar el marcador a pocos minutos de que el árbitro diera por finalizado el partido correspondiente a la fecha 6 de la Saudí Pro League.

A partir de este triunfo, Al-Nassr alcanzó las 18 unidades, tiene puntaje ideal y le sacó tres de ventaja a Al-Taawon, que tiene a Roger Martínez como principal figura, y es el único escolta. Pero al alcanzar los 950 goles, el Bicho quedó muy cerca de lograr un récord sin igual, además de seguir escribiendo las páginas doradas del deporte, el cual sigue practicando con 40 años.

Tweet placeholder

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 950 goles convertidos y está a solamente 50 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 891 goles y se encuentra a 58 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 109 conversiones.

Publicidad
Inter Miami le renovó a Messi y sueña con armar un Dream Team

ver también

Inter Miami le renovó a Messi y sueña con armar un Dream Team

AFA analiza sumar a la Primera C a un equipo fundado por Messi

ver también

AFA analiza sumar a la Primera C a un equipo fundado por Messi

Los máximos goleadores a nivel mundial

  • 950 goles – Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 891 goles – Lionel Messi (Argentina)
  • 805 goles – Josef Bican (Austria)
  • 757 goles – Pelé (Brasil)
  • 745 goles – Romário (Brasil)
  • 735 goles – Gerd Müller (Alemania)
  • 704 goles – Ferenc Puskás (Hungría)
  • 698 goles – Robert Lewandowski (Polonia)
  • 647 goles – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)
  • 621 goles – Eusebio (Portugal)
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó a Nashville en el primer capítulo de la serie
MLS

Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó a Nashville en el primer capítulo de la serie

Inter Miami le renovó a Messi y sueña con armar un Dream Team
MLS

Inter Miami le renovó a Messi y sueña con armar un Dream Team

Raúl González, leyenda de Real Madrid, eligió al mejor jugador de la historia de Barcelona: “Hace fácil lo imposible”
Fútbol europeo

Raúl González, leyenda de Real Madrid, eligió al mejor jugador de la historia de Barcelona: “Hace fácil lo imposible”

Dónde ver la pelea entre Franco Tenaglia y Ben Bonner por la BKFC en vivo
Polideportivo

Dónde ver la pelea entre Franco Tenaglia y Ben Bonner por la BKFC en vivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo