Cristiano Ronaldo le marcó a Al-Hazm con Al-Nassr: así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

Lionel Messi venía de anotarle un doblete a Nashville, bajo el marco de los Playoffs de la MLS, y le metía presión a Cristiano Ronaldo en la tan famosa carrera por llegar a los 1.000 goles como futbolistas profesionales. Pero el portugués tenía una bala guardada.

El astro portugués, después de que su compatriota João Félix pusiera el 1-0 frente a Al-Hazm, en condición de visitante, se encargó de aumentar el marcador a pocos minutos de que el árbitro diera por finalizado el partido correspondiente a la fecha 6 de la Saudí Pro League.

A partir de este triunfo, Al-Nassr alcanzó las 18 unidades, tiene puntaje ideal y le sacó tres de ventaja a Al-Taawon, que tiene a Roger Martínez como principal figura, y es el único escolta. Pero al alcanzar los 950 goles, el Bicho quedó muy cerca de lograr un récord sin igual, además de seguir escribiendo las páginas doradas del deporte, el cual sigue practicando con 40 años.

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 950 goles convertidos y está a solamente 50 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 891 goles y se encuentra a 58 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 109 conversiones.

Los máximos goleadores a nivel mundial