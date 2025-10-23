Campeón del mundo y de Europa: el primer refuerzo que tendrá Inter Miami tras la renovación de Lionel Messi

A lo largo de las últimas horas, el mundo del fútbol se revolucionó luego de que Lionel Messi renovara su contrato con Inter Miami y se confirmara que seguirá jugando hasta los 41 años. Y es que el nuevo vínculo del argentino con las Garzas será hasta el 31 de diciembre de 2028.

Mientras se preparan para afrontar los Playoffs de la MLS, donde este viernes se medirán ante Nashville, en Chase Stadium, la institución que es liderada por los hermanos Jorge y José Mas, además de David Beckham, comienzan a planificar el próximo mercado de pases. Por eso mismo, apretaron el acelerador y arreglaron de palabra al primer refuerzo que tendrá Javier Mascherano en 2026.

A sus 28 años y tras quedar en libertad de acción luego de su paso por Tottenham, el lateral izquierdo español Sergio Reguilón se mudará hacia Estados Unidos y jugará para el equipo de Fort Lauderdale. El nacido en Madrid, tiene una amplia experiencia y fue rival de la Pulga durante su estadía en LaLiga, donde se enfrentaron en más de una ocasión en el derbi entre Barcelona y Real Madrid.

Con pasado en Manchester United, Brentford, Atlético de Madrid y Sevilla, además del Merengue, Reguilón llegará al elenco de Mascherano para cubrir el hueco que dejará el retiro de Jordi Alba. Pero no sería la única adquisición que tendrán los estadounidenses, ya que en Florida hablan de “dos nombres potentes más”, y entre ellos también buscarían fichar a estrellas mundiales como Neymar y Robert Lewandowski para conformar un plantel de ensueño.

Sergio Reguilón discute con Messi durante un derbi español entre Barcelona y Real Madrid. (Getty Images)

Como si fuese poco, tras el retiro de Sergio Busquets, a quien le ofrecieron la extensión contractual, fue a Luis Suárez. Pero el uruguayo todavía no respondió si la aceptará o la declinará. Mientras tanto, los directivos trabajan en el armado de un plantel repleto de figuras para ir detrás del título de la MLS, además del de la Concachampions.

Los números de Sergio Reguilón en su carrera

A lo largo de toda su estadía como profesional, Sergio Reguilón afrontó un total de 268 partidos, convirtió 14 goles y aportó 26 asistencias en 19.344 minutos. Además, conquistó el Mundial de Clubes en 2018, con Real Madrid, y la Europa League en 2020, con Sevilla.