El inesperado posteo del Diablito Echeverri relacionado a River, mientras define su salida de Manchester City

Al igual que ocurrió desde que emigró hacia Inglaterra, el futuro de Claudio Echeverri es totalmente incierto. A pesar de que el mercado de pases de Europa está llegando a sus últimos días, el futbolista de Manchester City no tiene asegurado su próximo destino. En ese contexto, tomó una llamativa decisión que sorprendió a todos en el ambiente del fútbol y generó revuelo.

El ex jugador de River, que dejó la institución para continuar su carrera en el gigante británico, está en plenas negociaciones con Borussia Dortmund para tener una experiencia en Alemania y sumar protagonismo en la elite. Mientras transcurren las tratativas entre las instituciones, el Diablito fue protagonista por un hecho ajeno a lo que ocurre dentro del campo de juego.

Lo cierto es que Echeverri subió un posteo con la camiseta del Millonario. En su cuenta personal de Instagram, el oriundo de Chaco optó por dejar un mensaje encriptado, en medio de la enorme inquietud sobre su futuro próximo en el conjunto inglés. De esta manera, volvió a estar en el centro de la escena y muchos fanáticos se ilusionaron con una posible vuelta al fútbol argentino.

Esta historia que publicó en la principal red social, no hace más que incrementar las dudas de cara a cuál será su siguiente paso en Europa, debido a que cada vez quedan menos días para que finalice la ventana de transferencias y el tiempo apremia. Así las cosas, el Diablito dejó en claro su cercanía con el club que lo convirtió en profesional y le permitió dar el paso a Manchester City.

Vale recordar que ni bien dio el salto a Europa, el talentoso volante ofensivo no pudo concretar distintas salidas hacia otros equipos. Primero estuvo muy cerca de salir en condición de préstamo a Girona, elenco que pertenece al City Group y permitiría ser seguido de cerca por Pep Guardiola y los directivos, pero también hubo otros sondeos que no progresaron de manera positiva.

No solo el conjunto español se interesó en él, sino que Roma estuvo detrás del habilidoso mediocampista que destaca por su gambeta en espacios reducidos y su buenas conducciones en el último tercio de la cancha. Tras no conseguir un acuerdo debido distintas cuestiones, ahora el Diablito está cerca de viajar a Alemania para representar a Borussia Dortmund, si acuerdan las partes.

Los números de Claudio Echeverri en Manchester City

Luego de haber sido vendido en 18,5 millones de euros procedente de River, Claudio Echeverri disputó un total de 3 partidos en Manchester City hasta el momento. Entre esos compromisos, el Diablito convirtió un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes, donde sufrió una lesión y volvió a perder terreno bajo las órdenes de Pep Guardiola.

