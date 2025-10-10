Ignoró a Alemania: los cuatro candidatos de Alexis Mac Allister para ganar el Mundial 2026

Restan menos de 250 días para el inicio de una nueva Copa del Mundo, menos de 250 para que la Selección Argentina ponga en marcha la defensa de lo conseguido en Qatar 2022 y para lograr algo inédito en su historia, que sería conquistar el Mundial 2026 para que este se transforme en su segundo título de manera consecutiva.

Argentina llega como candidata, lo saben propios y extraños, repitiendo más de un 70% del plantel campeón cuatro años atrás y con gran parte de su esqueleto y columna vertebral presente. Sin embargo, hay rivales, y también son fuertes. De hecho, el propio Alexis Mac Allister destacó tres otras selecciones que pueden quedarse tranquilamente con la Copa del Mundo.

Alexis Mac Allister ve a Argentina candidata para pelear el bicampeonato del mundo. (Getty)

“España, Francia, Argentina“, le señaló Alexis a Gastón Edul en TyC Sports cuando el periodista le propuso tirar tres candidatas al título. No obstante, aclaró que para él son cuatro las selecciones con opciones de campeonar: “Creo que también se puede sumar a Brasil porque está remontando y si bien quizás no está en su mejor momento, es una selección que tiene grandes jugadores, que ahora llevó a un gran técnico. Es Brasil. Tiene su historia, su peso. De esos cuatro puede salir”, afirmó.

“Nosotros siempre confiamos en nosotros, sabemos que todas las selecciones son muy buenas y las respetamos mucho. Pero confiamos en nosotros y tratamos de todos los partidos jugarlos de la misma manera y salir a ganar”, afirmó el mediocampista del Liverpool sobre las opciones que tiene la Selección Argentina.

España, Francia y Brasil, los otros candidatos para Alexis.

Grandes campeones del mundo como Uruguay, Inglaterra, Alemania o Italia fueron dejadas de lado por parte de Alexis Mac Allister, aunque de todas ellas, únicamente los Tres Leones parecen estar en condiciones de pelear contra las cuatro que puso como grandes candidatas.

Alexis palpitó la Finalissima contra España

Mientras todavía no se define cuándo se enfrentarán Argentina, vigente campeona de América, y España, vigente campeona de Europa, en la Finalissima y marzo se perfila como la fecha más lógica, Alexis Mac Allister también se refirió al duelo con España, un rival de cuidado.

“España es una de las mejores selecciones del mundo. Si hoy te pones a mirar fútbol, España y Francia están ahí. Creo que son de las mejores junto a nosotros y alguno más que se puede sumar”, reconoció Alexis. “Tienen muchísima calidad, con una idea muy clara, con un técnico que viene trabajando con ellos desde las juveniles, que los conoce. Creo que están en un gran nivel.”

Quedará por confirmarse la clasificación directa de España a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA de octubre para que la fecha de marzo quede fijada para la Finalissima y una versión top de Argentina y España se vean las caras con un título de por medio.