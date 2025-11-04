Fue campeón del mundo con una potencia de Europa, sacó de sus cabales a Zidane y mostró su obsesión por Boca y Maradona

En sus 120 años de historia, Boca Juniors cosechó fanáticos más allá de las fronteras de Argentina. Su identidad y éxitos a nivel internacional lograron que miles de fanáticos del fútbol alrededor del planeta se identifiquen con los colores azul y oro.

Pero esto no solo ocurre con amantes de esta disciplina, sino también con los profesionales. Jugadores como Daniele De Rossi, Edinson Cavani y Ander Herrera llegaron al club de la Ribera para cumplir su sueño de representar al club. Otros se quedaron con la cuenta pendiente, como Marco Materazzi.

El exdefensor de la Selección de Italia, campeón del mundo en Alemania 2006, es uno de los futbolistas que más demostró su amor por el Xeneize a lo largo de los últimos años. Incluso, Materazzi lleva en la piel al escudo de Boca con su imponente tatuaje en la parte interna de su pierna derecha.

Este martes, quién provocó a Zinedine Zidane en la final del Mundial para sacarlo del partido al generar un cabezazo del astro francés, publicó una serie de fotos en Instagram para confirmar su amor por Boca.

En el álbum volvió a mostrar su tatuaje, además de una serie de camisetas firmadas por Leandro Paredes, Diego Armando Maradona y Paulo Dybala, confeso hincha del Xeneize a pesar de nunca haber vestido, hasta ahora, esos colores.

“Boca. Argentina. D10S. Amigos”, fue el texto con el que acompañó la serie de imágenes en las que también aparecieron Esteban Cambiasso y Javier Zanetti, compañeros suyos en Inter de Milán.

La experiencia de Materazzi en un Superclásico

En los días previos a un nuevo enfrentamiento entre Boca y River hay que recordar la anécdota del Italiano en el partido que paraliza al fútbol: “Mi hijo me pidió como regalo de su cumpleaños 18 ir a La Bombonera y ahí me hice hincha de Boca”.

“Mi hijo es hincha de Boca. Tuve la posibilidad de asistir a un superclásico en La Bombonera, donde lamentablemente el resultado final no fue favorable, pero fue una de las mejores emociones que viví en mi vida como hincha y como exjugador también. Quizás lo que me falto fue jugar un partido de ese estilo. Podría haber jugado en Boca tranquilamente. Hubiese jugado gratis, era mi sueño. Es una experiencia que uno debe tener en la vida. Yo era jugador del estilo de Boca, vida o muerte, agresivo y duro”, señaló Materazzi sobre su conversión.

