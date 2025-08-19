Hugo Sánchez omitió a Messi y a Maradona y eligió al mejor jugador de la historia: “No soy mamón”

A lo largo de los últimos meses, Cristiano Ronaldo encendió la polémica al sostener que es el mejor futbolista de toda la historia y dejó por debajo suyo a jugadores como Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi y Alfredo Di Stéfano. De hecho, para sostener su declaración, añadió que es “el más completo” de todos. Pero luego de que Iván Zamorano se diferenciara del portugués, el que también opinó fue el mítico Hugo Sánchez.

El nacido en Ciudad de México que brilló en Real Madrid durante la segunda mitad de la década del ’80 y con el que logró una decena de títulos, es considerado el mejor futbolista de la historia de su país, y habitualmente tiene declaraciones algo polémicas para referirse a la actualidad de la Liga MX, como así también a la selección mexicana. Pero ahora fue consultado por los dichos del portugués.

Tras mostrarse en la vereda opuesta al delantero de Al-Nassr, el Pentapichichi dialogó con Fútbol Picante y dejó en claro que está “dentro de los mejores sí, pero él está diciendo ‘creo’; y decir ‘creo’ es que no está seguro, ¿pero qué va a decir de él mismo? Y eso me parece bien”, mencionó. Y puso a otra leyenda por delante del oriundo de Madeira: “El hecho de que yo diga que para mí quién es el mejor de la historia, para mí es Pelé”.

Más allá de su postura, Sánchez protagonizó un momento muy curioso dentro de su charla con el programa que se emite por la señal de ESPN, donde Ricardo Peláez le consultó si coincidía en que es el mejor futbolista mexicano de la historia. A lo que dejó una frase bastante llamativa: “No lo puedo contestar, no me apetece. Mira, soy mamón, pero no tanto“, exclamó. Y cerró: “Prefiero que tú me lo digas, yo no lo diré”.

Pelé, el mejor para Hugo Sánchez.

Las polémicas palabras de Cristiano Ronaldo

“Yo hago todo en el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… Una cosa son gustos, decir ‘me gusta más Messi, Pelé o Maradona’, yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo”, explicó CR7.

Luego, en la recordada entrevista, Aguirre le consultó al hueso si se considera el mejor futbolista de la historia y su respuesta, fiel a su estilo, fue contundente: “Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi a nadie mejor que yo, pero te digo de corazón”.

