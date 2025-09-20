Insólito: el hijo de Zidane cambió de nacionalidad para jugar la Copa Africana y en su nuevo país lo acusan de oportunismo

Tras varias décadas, el apellido Zidane vuelve a sonar en el mundo de las selecciones, aunque no en el escenario que muchos esperaban. Luca, arquero de 27 años e hijo de Zinedine, eligió representar a Argelia en lugar de Francia. Tras completar el proceso de cambio de nacionalidad deportiva, quedó habilitado por FIFA para ser convocado por los Fennecs y disputar la próxima Copa Africana de Naciones.

Formado en las inferiores del Real Madrid, Luca lleva un recorrido extenso por España. Tras no lograr consolidarse en la Casa Blanca, fue cedido al Racing de Santander y al Rayo Vallecano, para luego vivir su mejor etapa en Eibar, donde sumó 77 partidos. Desde 2024 viste los colores de Granada, aunque una lesión de rodilla complicó su continuidad.

De todas formas, Zidane supo cerrar la temporada pasada como titular en el arco andaluz, en un equipo que quedó cerca de los play-offs por el ascenso a primera división. En la actual campaña disputó cuatro partidos, recibió 10 goles y fue suplente en la última derrota ante Leganés.

El cambio de bandera deportiva también tiene un componente estratégico. Con Mike Maignan consolidado como arquero titular de Francia y un proyecto sólido bajo el mando de Didier Deschamps, las chances de Lucas en Les Bleus eran mínimas. Su paso por las juveniles francesas, desde la Sub 16 hasta la Sub 20, no le alcanzó para ganarse un lugar en la mayor.

Luca Zidane junto a Cristiano Ronaldo durante su etapa en Real Madrid (Getty Images).

En Argelia, en cambio, se abre una oportunidad real. El equipo dirigido por Vladimir Petkovic no tiene un dueño indiscutido del arco: Alexis Gendouz, Antoni Mandrea y Oussama Benbot se han repartido los minutos en los últimos meses. La llegada de Zidane podría aportar jerarquía internacional a una posición todavía en disputa.

Publicidad

Publicidad

Los inesperados cuestionamientos en Argelia por la nacionalización de Luca Zidane

Sin embargo, la nacionalización del guardameta dividió las aguas entre los habitantes de la nación africana: por un lado, aquellos que se ilusionan con su llegada; por el otro, quienes lo acusan de oportunista.

Esto se debe a que Luca se encuentra a un paso de toparse con un escenario global que parecía lejos de alcanzar en su carrera. Es que no solo podría jugar la Copa África, que se disputará entre diciembre y enero en Marruecos, sino también se sumaría al tramo final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Argelia necesita tan solo de una victoria para asegurar su clasificación. Y el debate acerca de la verdadera razón que motiva al arquero tomó rápidamente repercusión mediática.

Luca Zidane recibió la nacionalidad argelina y aguarda por el llamado para disputar la Copa Africana (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Bajo ese contexto, en la Gazette du Fennec publicaron: “Lamentamos un planteamiento que llega en un momento en que otros jugadores ya han realizado la mayor parte del trabajo para asegurar su participación en el Mundial de 2026, un evento que sin duda precipitó el ‘cambio’ de Luca. Luca Zidane tiene más que ganar que la selección”. Aunque más tajante fue el sitio digital llamado JDZ Football. “Cambiar de nacionalidad deportiva a los 27 años… ¿oportunismo?“, escribió a través de X (ex Twitter).

De concretar su debut, Luca se convertiría en el primer hijo de Zinedine en jugar para una selección mayor. Enzo, el mayor de los hermanos, se retiró temprano; Theo milita en el Córdoba y Elyaz, el menor, juega en la filial del Betis. La herencia futbolística de Zizou encuentra así continuidad en África, donde el guardameta intentará escribir su propia historia bajo los tres palos a pesar de la sorpresa y cuestionamientos que provocó su decisión.

ver también Xabi Alonso fue contundente con la titularidad de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Deberemos esperar”